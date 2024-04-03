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النصر يخطو نحو نخبة آسيا

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) قطع النصر أولى خطوات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما استوفت إدارة النادي شروط الحصول على الرخصة الآسيوية، بإنهاء جميع الالتزامات المالية حتى الـ31 من ديسمبر الماضي، وسلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين المستندات التي تفيد بذلك.
ويرتكز الحصول على الرخصة الآسيوية على 5 معايير مختلفة ((الرياضية، والبنى التحتية، والإدارية، والقانونية، والمالية)).
وبذلك يحق للنصر المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المسابقة التي ستقام الموسم المقبل لأول مرة، حال حصوله على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الموسم الجاري للدوري.
وتقام دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقًا، فيما يشارك 32 فريقًا في دوري أبطال آسيا ((2))، أما بطولة كأس التحدي الآسيوي، وهي المستوى الثالث، فستقام بمشاركة 20 فريقًا.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الدوري السعودي إلى البطولة الآسيوية الجديدة ((دوري أبطال آسيا للنخبة))، بينما يصعد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2.
وضمن الهلال وجوده ضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بنهاية الموسم، حتى لو خسر كل مبارياته الـ8 المقبلة.

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