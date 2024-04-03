النصر يخطو نحو نخبة آسيا

(MENAFN
- Al Watan) قطع النصر أولى خطوات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما استوفت إدارة النادي شروط الحصول على الرخصة الآسيوية، بإنهاء جميع الالتزامات المالية حتى الـ31 من ديسمبر الماضي، وسلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين المستندات التي تفيد بذلك.
ويرتكز الحصول على الرخصة الآسيوية على 5 معايير مختلفة ((الرياضية، والبنى التحتية، والإدارية، والقانونية، والمالية)).
وبذلك يحق للنصر المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المسابقة التي ستقام الموسم المقبل لأول مرة، حال حصوله على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الموسم الجاري للدوري.
وتقام دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقًا، فيما يشارك 32 فريقًا في دوري أبطال آسيا ((2))، أما بطولة كأس التحدي الآسيوي، وهي المستوى الثالث، فستقام بمشاركة 20 فريقًا.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الدوري السعودي إلى البطولة الآسيوية الجديدة ((دوري أبطال آسيا للنخبة))، بينما يصعد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2.
وضمن الهلال وجوده ضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بنهاية الموسم، حتى لو خسر كل مبارياته الـ8 المقبلة.
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