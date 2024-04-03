الدوسري يعود قبل الديربي

(MENAFN
- Al Watan) تلقى الهلال دفعة معنوية قبل مواجهة النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الاثنين المقبل، على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ اقترب لاعب الوسط، ناصر الدوسري، من دخول التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة النصر، بعدما أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد معاناته من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وبدأ الجري حول الملعب.
ويتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في الديربي، إلا أن مشاركته تخضع لخيارات المدرب البرتغالي جورجي خيسوس.
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