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الدوسري يعود قبل الديربي

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الهلال دفعة معنوية قبل مواجهة النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الاثنين المقبل، على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ اقترب لاعب الوسط، ناصر الدوسري، من دخول التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة النصر، بعدما أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد معاناته من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وبدأ الجري حول الملعب.
ويتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في الديربي، إلا أن مشاركته تخضع لخيارات المدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

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