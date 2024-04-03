إقالة منتظرة في دوري المحترفين

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان تتجه إلى إقالة المدرب الروماني لورنيت ريجيكامب، بعد النتائج السيئة للفريق، وآخرها الخسارة أمام التعاون، مما جعل الأشهب يحتل الطائي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة جمعها من 26 مباراة، كسب منها 6 مواجهات وتعادل 4 مرات، وخسر 16 مباراة.
وعجز الطائي عن تحقيق أي انتصار في آخر 3 جولات بدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تعادل أمام الاتفاق في الجولة الـ24، وسقط أمام النصر والتعاون في الجولتين الـ25 والـ26 على التوالي.
MENAFN03042024000089011017ID1108056900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.