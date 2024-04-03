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إقالة منتظرة في دوري المحترفين

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان تتجه إلى إقالة المدرب الروماني لورنيت ريجيكامب، بعد النتائج السيئة للفريق، وآخرها الخسارة أمام التعاون، مما جعل الأشهب يحتل الطائي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة جمعها من 26 مباراة، كسب منها 6 مواجهات وتعادل 4 مرات، وخسر 16 مباراة.
وعجز الطائي عن تحقيق أي انتصار في آخر 3 جولات بدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تعادل أمام الاتفاق في الجولة الـ24، وسقط أمام النصر والتعاون في الجولتين الـ25 والـ26 على التوالي.

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