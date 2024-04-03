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الرياض تستعد لبطولة العالم بـ60 ملعبا

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب استعدادها لاستضافة البطولة في صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من الـ 12وحتى الـ20 من أبريل الجاري.
وأنهت اللجنة تجهيز 60 ملعبًا لمنافسات البطولة وفق أعلى المعايير المطابقة للاتحاد الدولي للمبارزة، إضافة إلى الأجهزة المستخدمة في تقنية الفيديو المساعد (VAR).
ويشارك في البطولة 1700 مبارز ومبارزة من أكثر من 100 دولة، وستتوافد بعثات المنتخبات ابتداءً من غد، لإقامة معسكر دولي قبل انطلاق البطولة.
وسيمثل التحكيم السعودي في البطولة 7 حكام، هم: عدنان السالمي، وتركي المطيري، وعبدالله بوكويمل، ومحمد هزازي، وحاسن القرشي، ومنصور الشمري، ومحمد العابد.

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