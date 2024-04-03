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تدريبات هجومية ودفاعية للأخضر

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، الذي يمثل المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية في أبوظبي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق تمارين المربعات (روندو)، عقبها قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، لتأدية الهدفين الهجومي والدفاعي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

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