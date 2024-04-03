تدريبات هجومية ودفاعية للأخضر

(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، الذي يمثل المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية في أبوظبي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق تمارين المربعات (روندو)، عقبها قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، لتأدية الهدفين الهجومي والدفاعي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.
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