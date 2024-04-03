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النتائج المتذبذبة تؤرق فارس الجنوب

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) يأمل ضمك أن يسير خلال الجولات المتبقية من عمر دوري روشن السعودي بخطى ثابتة في موسمه الخامس بدوري المحترفين، ويقدم فارس الجنوب خلال الموسم الحالي لدوري روشن السعودي للمحترفين مستويات متفاوتة رغم الاستقرار الإداري والفني، باستمرار المدرب الروماني كوزمين كونترا على رأس الجهاز الفني للفريق المميز، الذي يملك بين صفوفه لاعبين يقدمون مستويات جيدة أحيانا، وغريبة في حين آخر، سواء على صعيد العنصر المحلي أو الأجنبي.
ويريد فارس الجنوب الذي صعد لدوري الكبار، برفقة جاره أبها موسم 2019، ليبدأ مشواره الرائع في موسم 2020، بكسر رقمه المميز الذي سجله موسم 2022، وتسجيل رقم أفضل لكنه سيواجه عدة عقبات خلال الجولات الـ9 المتبقية من عمر الدوري، إلا أن التفاؤل يسود بين جماهيره وعشاقه ومتابعيه، بقدرة نجوم الفريق على تحقيق الأفضل هذا الموسم.
تركيز أكبر
يحتاج فارس الجنوب لتركيز أكبر لكسر رقمه الأميز خلال مواسمه الـ5 في دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي بدأ مشواره فيه منذ موسم 2020، بعد صعوده في نهاية موسم 2019 برفقة جاره ومنافسه التقليدي أبها، وهو تجاوز النقطة الـ44 التي كانت حصيلة ما جمعه الفريق خلال موسم 2022 عندما ختم الدوري حينها في المركز الخامس، إذ يملك ضمك حاليا 35 نقطة جمعها خلال 26 مباراة من 9 انتصارات و 8 تعادلات، مقابل 9 خسائر، مع تبقي 9 مباريات يحتاج خلالها إلى 10 نقاط لكسر رقمه السابق وتسجيل رقم أفضل.
مواجهات قوية
سيكون ضمك على موعد مع ضيفه النصر، غدا، عندما يستقبله على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي، قبل أن يحل ضيفا على الأخدود، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، في الـ20 من أبريل الجاري، في الجولة الـ28، وبعدها بستة أيام يستضيف التعاون على ملعبه في الجولة الـ29، إلا أنه سيضطر إلى التوجه إلى جدة لمواجهة الأهلي في الثامن من مايو المقبل، لحساب الجولة الـ30، قبل خوض الديربي أمام منافسه أبها في الجولة الـ31، على أن يستضيف الفيحاء في الجولة التي تليها، وفي الجولتين الأخيرتين سيحل أولا ضيفا على الاتحاد في الجولة الـ33، ويختتم مبارياته بموقعة الرائد على ملعبه.
تذبذب النتائج
خلال الجولات السابقة، وبعد إخفاقات الجولات السبع الأولى التي خسر خلالها 3 مرات أمام الطائي صفر /1 في أولى الجولات، وأمام الاتفاق في الجولة الخامسة 1 /3، وأمام الوحدة 2 /4 في الجولة السادسة وتعادل 4 مرات مع الرياض 2 /2 في الجولة الثانية، والشباب 1 /1، في الثالثة، والفتح 2 /2 في الرابعة، و1 /1 مع الهلال في السابعة، نجح ضمك في كسب 9 انتصارات كانت على حساب الخليج 2 /صفر في الجولة الثامنة التي شهدت أول انتصارات الفارس هذا الموسم، ثم التغلب على الحزم 4 /1 في الجولة التاسعة، قبل الخسارة أمام النصر 2 /1، في الجولة العاشرة، ثم تفوق على الأخدود في الجولة الـ11، ليتوقف عن الانتصارات خلال الجولتين التاليتين بالتعادل مع التعاون سلبيا والأهلي 2 /2، ليعود ويحسم الديربي مع أبها لمصلحته 4 /2، في الجولة الـ14، وكسب الفيحاء في الجولة التي تليها 4 /2، ثم كسب الاتحاد 3 /1 في الجولة الـ16، وعلى الرائد 1 / صفر في الأسبوع التالي، وافتتح القسم الثاني للدوري بانتصار هو الثامن له وكان على حساب الطائي 3 /صفر، في الجولة الـ18، لتتوقف انتصاراته خلال 4 جولات متتالية، بالخسارة أمام الرياض 1 /صفر، ثم الشباب بذات النتيجة، والتعادل مع الفتح في الجولة الـ21، والخسارة أمام الاتفاق 2 /صفر، قبل الانتصار على الوحدة 1 /صفر في الجولة الـ23، إلا أنه غاب عن الانتصارات خلال آخر 3 جولات، إذ خسر مرتين متتاليتين أمام الهلال 2 /1، في الجولة الـ24، وأمام الخليج صفر / 1، وتعادل مع الحزم سلبيا في الجولة الماضية.
-عثرات البداية أثرت على فارس الجنوب
-ضمك يقدم مستويات متذبذبة هذا الموسم
-الفريق يظهر بشكل لافت أحيانا ويغيب في أخرى
-فارس الجنوب يريد تجاوز أفضل أرقامه 44 نقطة
-الفريق يحتاج للتركيز خلال الجولات التسع المتبقية
-المباريات المقبلة لن تكون بالسهولة المتوقعة
-فارس الجنوب كسب 9 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 8

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