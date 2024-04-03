النتائج المتذبذبة تؤرق فارس الجنوب

(MENAFN
- Al Watan) يأمل ضمك أن يسير خلال الجولات المتبقية من عمر دوري روشن السعودي بخطى ثابتة في موسمه الخامس بدوري المحترفين، ويقدم فارس الجنوب خلال الموسم الحالي لدوري روشن السعودي للمحترفين مستويات متفاوتة رغم الاستقرار الإداري والفني، باستمرار المدرب الروماني كوزمين كونترا على رأس الجهاز الفني للفريق المميز، الذي يملك بين صفوفه لاعبين يقدمون مستويات جيدة أحيانا، وغريبة في حين آخر، سواء على صعيد العنصر المحلي أو الأجنبي.
ويريد فارس الجنوب الذي صعد لدوري الكبار، برفقة جاره أبها موسم 2019، ليبدأ مشواره الرائع في موسم 2020، بكسر رقمه المميز الذي سجله موسم 2022، وتسجيل رقم أفضل لكنه سيواجه عدة عقبات خلال الجولات الـ9 المتبقية من عمر الدوري، إلا أن التفاؤل يسود بين جماهيره وعشاقه ومتابعيه، بقدرة نجوم الفريق على تحقيق الأفضل هذا الموسم.
تركيز أكبر
يحتاج فارس الجنوب لتركيز أكبر لكسر رقمه الأميز خلال مواسمه الـ5 في دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي بدأ مشواره فيه منذ موسم 2020، بعد صعوده في نهاية موسم 2019 برفقة جاره ومنافسه التقليدي أبها، وهو تجاوز النقطة الـ44 التي كانت حصيلة ما جمعه الفريق خلال موسم 2022 عندما ختم الدوري حينها في المركز الخامس، إذ يملك ضمك حاليا 35 نقطة جمعها خلال 26 مباراة من 9 انتصارات و 8 تعادلات، مقابل 9 خسائر، مع تبقي 9 مباريات يحتاج خلالها إلى 10 نقاط لكسر رقمه السابق وتسجيل رقم أفضل.
مواجهات قوية
سيكون ضمك على موعد مع ضيفه النصر، غدا، عندما يستقبله على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي، قبل أن يحل ضيفا على الأخدود، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، في الـ20 من أبريل الجاري، في الجولة الـ28، وبعدها بستة أيام يستضيف التعاون على ملعبه في الجولة الـ29، إلا أنه سيضطر إلى التوجه إلى جدة لمواجهة الأهلي في الثامن من مايو المقبل، لحساب الجولة الـ30، قبل خوض الديربي أمام منافسه أبها في الجولة الـ31، على أن يستضيف الفيحاء في الجولة التي تليها، وفي الجولتين الأخيرتين سيحل أولا ضيفا على الاتحاد في الجولة الـ33، ويختتم مبارياته بموقعة الرائد على ملعبه.
تذبذب النتائج
خلال الجولات السابقة، وبعد إخفاقات الجولات السبع الأولى التي خسر خلالها 3 مرات أمام الطائي صفر /1 في أولى الجولات، وأمام الاتفاق في الجولة الخامسة 1 /3، وأمام الوحدة 2 /4 في الجولة السادسة وتعادل 4 مرات مع الرياض 2 /2 في الجولة الثانية، والشباب 1 /1، في الثالثة، والفتح 2 /2 في الرابعة، و1 /1 مع الهلال في السابعة، نجح ضمك في كسب 9 انتصارات كانت على حساب الخليج 2 /صفر في الجولة الثامنة التي شهدت أول انتصارات الفارس هذا الموسم، ثم التغلب على الحزم 4 /1 في الجولة التاسعة، قبل الخسارة أمام النصر 2 /1، في الجولة العاشرة، ثم تفوق على الأخدود في الجولة الـ11، ليتوقف عن الانتصارات خلال الجولتين التاليتين بالتعادل مع التعاون سلبيا والأهلي 2 /2، ليعود ويحسم الديربي مع أبها لمصلحته 4 /2، في الجولة الـ14، وكسب الفيحاء في الجولة التي تليها 4 /2، ثم كسب الاتحاد 3 /1 في الجولة الـ16، وعلى الرائد 1 / صفر في الأسبوع التالي، وافتتح القسم الثاني للدوري بانتصار هو الثامن له وكان على حساب الطائي 3 /صفر، في الجولة الـ18، لتتوقف انتصاراته خلال 4 جولات متتالية، بالخسارة أمام الرياض 1 /صفر، ثم الشباب بذات النتيجة، والتعادل مع الفتح في الجولة الـ21، والخسارة أمام الاتفاق 2 /صفر، قبل الانتصار على الوحدة 1 /صفر في الجولة الـ23، إلا أنه غاب عن الانتصارات خلال آخر 3 جولات، إذ خسر مرتين متتاليتين أمام الهلال 2 /1، في الجولة الـ24، وأمام الخليج صفر / 1، وتعادل مع الحزم سلبيا في الجولة الماضية.
-عثرات البداية أثرت على فارس الجنوب
-ضمك يقدم مستويات متذبذبة هذا الموسم
-الفريق يظهر بشكل لافت أحيانا ويغيب في أخرى
-فارس الجنوب يريد تجاوز أفضل أرقامه 44 نقطة
-الفريق يحتاج للتركيز خلال الجولات التسع المتبقية
-المباريات المقبلة لن تكون بالسهولة المتوقعة
-فارس الجنوب كسب 9 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 8
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