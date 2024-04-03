(MENAFN
- Al Watan) بعد تسجيله الهاتريك الثاني له على التوالي هذا الموسم، والهاتريك الخامس له في دوري روشن، يهدد نجم النصر رونالدو تاريخية لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله المسجل في موسم 2019، وسحب البساط منه، كأكثر لاعب تسجيلا ومساهمة بالأهداف، في وقت وثقت مباراة أبها في الجولة الـ26، الهاتريك الـ65 للاعب في مسيرته الرياضية، وتسجيله الهدف الـ885 في تاريخه، منها 63 هدفًا من ركلة حرة مباشرة.
معادلة
واصل نجم النصر رونالدو، معادلة الأرقام التاريخية في عالم المستديرة، حيث عادلت هدفا رونالدو من ركلة حرة مباشرة في مرمى أبها، هدفيه في مرمى فياريال في موسم 2011 مع ريال مدريد والتي تم تسجيلها في مباراة واحدة، إلى جانب معادلة هدفي لاعب الرائد جلال الداوودي في مرمى الوحدة 2019، واللذان تم تسجيلهما من ركلة حرة مباشرة، وعادل هاتريك الدون الذي سجله من خارج منطقة الجزاء، هاتريك لاعب الهلال ياسر القحطاني في مرمى هجر 2016، وعادلت أهدافه الـ29 هذا الموسم، أهداف مهاجم الاتحاد المغربي حمدالله في موسم 2020، في وقت تجاوزت هاتريك البرتغالي مع النصر في دوري روشن التي بلغت 5 هاتريك، الهاتريك الذي سجله مع ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد بـ3 هاتريك لكل منهما، إلى جانب تسجيل 44 هاتريك مع ريال مدريد، و10 هاتريك مع منتخب بلاده البرتغالي.
استثنائي
يملك رونالدو فرصة استثنائية لتحقيق لقب تاريخي، حيث يفصل بينه وبين لقب الهداف التاريخي 6 أهداف فقط مع تبقي 8 جولات، وسحب لقب لاعب الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يعد الهداف التاريخي لدوري المحترفين بـ34 هدفًا في موسم 2019، إلى جانب اقترابه كأكثر اللاعبين مساهمة في الدوري، حيث وصل إلى المساهمة رقم 40 بعد مهاجم الاتحاد المغربي الذي يملك الأفضلية بـ43 مساهمة في موسم 2019.
- رونالدو يهدد تاريخ حمدالله
- 65 هاتريكا للدون البرتغالي
- 885 أهداف تاريخية
- 63 هدفا من ركلة حرة
- 6 أهداف تفصل الدون عن التاريخي
- أهداف رونالدو تعادل 4 أرقام
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