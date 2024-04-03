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رونالدو يهدد تاريخ حمدالله

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد تسجيله الهاتريك الثاني له على التوالي هذا الموسم، والهاتريك الخامس له في دوري روشن، يهدد نجم النصر رونالدو تاريخية لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله المسجل في موسم 2019، وسحب البساط منه، كأكثر لاعب تسجيلا ومساهمة بالأهداف، في وقت وثقت مباراة أبها في الجولة الـ26، الهاتريك الـ65 للاعب في مسيرته الرياضية، وتسجيله الهدف الـ885 في تاريخه، منها 63 هدفًا من ركلة حرة مباشرة.
معادلة
واصل نجم النصر رونالدو، معادلة الأرقام التاريخية في عالم المستديرة، حيث عادلت هدفا رونالدو من ركلة حرة مباشرة في مرمى أبها، هدفيه في مرمى فياريال في موسم 2011 مع ريال مدريد والتي تم تسجيلها في مباراة واحدة، إلى جانب معادلة هدفي لاعب الرائد جلال الداوودي في مرمى الوحدة 2019، واللذان تم تسجيلهما من ركلة حرة مباشرة، وعادل هاتريك الدون الذي سجله من خارج منطقة الجزاء، هاتريك لاعب الهلال ياسر القحطاني في مرمى هجر 2016، وعادلت أهدافه الـ29 هذا الموسم، أهداف مهاجم الاتحاد المغربي حمدالله في موسم 2020، في وقت تجاوزت هاتريك البرتغالي مع النصر في دوري روشن التي بلغت 5 هاتريك، الهاتريك الذي سجله مع ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد بـ3 هاتريك لكل منهما، إلى جانب تسجيل 44 هاتريك مع ريال مدريد، و10 هاتريك مع منتخب بلاده البرتغالي.
استثنائي
يملك رونالدو فرصة استثنائية لتحقيق لقب تاريخي، حيث يفصل بينه وبين لقب الهداف التاريخي 6 أهداف فقط مع تبقي 8 جولات، وسحب لقب لاعب الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يعد الهداف التاريخي لدوري المحترفين بـ34 هدفًا في موسم 2019، إلى جانب اقترابه كأكثر اللاعبين مساهمة في الدوري، حيث وصل إلى المساهمة رقم 40 بعد مهاجم الاتحاد المغربي الذي يملك الأفضلية بـ43 مساهمة في موسم 2019.
- رونالدو يهدد تاريخ حمدالله
- 65 هاتريكا للدون البرتغالي
- 885 أهداف تاريخية
- 63 هدفا من ركلة حرة
- 6 أهداف تفصل الدون عن التاريخي
- أهداف رونالدو تعادل 4 أرقام

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