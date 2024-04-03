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الملاعب السعودية مسرحا للبطولات العالمية

4/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يقتصر تطوير الرياضة السعودية، في ظل دعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على استقطاب النجوم العالميين، ووضع الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم، بل امتد ذلك إلى السباق على استضافة المنافسات القارية والعالمية الكبرى، وجاء ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 حدثًا تاريخيًا، شهد على تطور الرياضة السعودية، بالإضافة إلى منح المملكة تنظيم كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في جدة خلال ديسمبر الماضي، وتوج مانشستر سيتي بطلا جديدا لهذا اللقب من الأراضي السعودية، وسبقه الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027، لتمنح المملكة حق استضافة المعترك الآسيوي الكبير، وكذلك الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، وسبق كل ذلك استضافة العديد من المنافسات العالمية على صعيد كرة القدم مثل السوبر الإسباني والإيطالي والإفريقي، وكأس مصر، مما يدل على قدرة المملكة على استضافة أكبر وأقوى المنافسات والمعتركات العالمية والقارية.
ترشح تاريخي
باتت استضافة المملكة كأس العالم 2034 أمرًا واقعًا، فبعد أن أعلن، في الـ4 من أكتوبر الماضي، نية المملكة الترشح لاستضافة المونديال، بعث الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح للاستضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) في الـ9 من الشهر نفسه.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي نية المملكة الترشح بتأييد أكثر من 100 اتحاد من مختلف القارات عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها دعمها المملكة في استضافة البطولة.
وتتمتع المملكة بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها كرة القدم، ورياضة المحركات، والتنس، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، والجولف.
مونديال الأندية

في الـ14 من فبراير الماضي، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) المملكة حق تنظيم واستضافة كأس العالم للأندية 2023، وحددت جدة مكانًا لاستضافة الحدث العالمي، ومثّل المملكة في مونديال الأندية نادي الاتحاد بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي. وأقيمت منافسات المونديال خلال الفترة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، وتوج مانشستر سيتي بطلا للنسخة السعودية من المونديال العالمي.
حلم القارة

منذ 2020، أعلنت المملكة، ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشحها لاستضافة كأس آسيا 2027، وأطلقت حملة ترشحها لاستضافة البطولة القارية الكبرى. وفي الأول من فبراير 2023، أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها في العاصمة البحرينية (المنامة)، فوز المملكة رسميًا باستضافة بطولة كأس آسيا 2027، وذلك للمرة الأولى في تاريخها بعد استمرار الملف السعودي كمرشح وحيد للحدث الآسيوي الكبير، حيث نالت 43 صوتًا من أصل 46.
وقدم فريق ملف استضافة السعودية بطولة 2027 عرضا أخيرا خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وتحدث لأسرة كرة القدم الآسيوية عن تفاصيل الملف السعودي، والملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة.
واستعرض السعوديون خلال الكونغرس الآسيوي الملف السعودي لاستضافة النسخة المقررة في 2027 متضمنًا أحدث الملاعب والإستادات المطورة والتسهيلات للجماهير القادمة من خارج المملكة.
آسيوية السيدات

قدّمت المملكة في 2022 طلبًا رسميًا للاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026 وسط منافسة الأردن وأستراليا وأوزبكستان. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولة المستضيفة البطولة لاحقا.
سوبر إسبانيا

نجحت المملكة في استضافة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية، وتعد النسخة الأخيرة التي أقيمت في الرياض الرابعة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية، بعد نسخة 2020 التي أقيمت في محافظة جدة، وتوّج بلقبها -آنذاك- ريال مدريد بعد فوزه في المباراة الختامية على نظيره أتليتكو مدريد. بينما احتضنت الرياض النسخة الثانية، التي أقيمت مطلع 2022، وتوّج بلقبها أيضًا ريال مدريد بعد فوزه على أتليتك بلباو. أما النسخة الثالثة فتوج بها برشلونة على حساب ريال مدريد، الذي توج باللقب الأخير على حساب غريمه التاريخي برشلونة.
السوبر الإيطالي

كانت ملاعب المملكة مسرحًا لكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم بمشاركة 4 أندية عوضًا عن بطلي الدوري والكأس.
وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلًا على مسابقة كأس السوبر بدءا من 2020، ووسعت المشاركة فيها، لتشمل 4 فرق عوضًا عن بطلي الدوري والكأس.
وكانت الاستضافة الأخيرة هي الرابعة منذ 2018، آخرها تتويج إنتر ميلان باللقب للمرة الثانية تواليا في يناير الماضي.
تفضيل إفريقي
فضل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ((CAF)) إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، بعد اتفاقه مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان ذلك في الـ15 من سبتمبر الماضي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بطلا للسوبر الإفريقي بعد فوزه على الأهلي المصري 1/صفر.
كأس مصر

احتضن ملعب ((الأول بارك))، في التاسع من مارس الماضي، نهائي كأس مصر، الذي جمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وسط حضور جماهيري غفير. وتمكنت القلعة الحمراء من التتويج باللقب بعد الانتصار 2/صفر على القلعة البيضاء.
- 4 أكتوبر المملكة أبدت رغبتها في استضافة المونديال
- 9 أكتوبر الاتحاد السعودي يبعث خطاب الترشح إلى FIFA
- 14 فبراير 2023 الـFIFA يعلن منح المملكة حق استضافة كأس العالم للأندية
- ديسمبر 2023 المملكة نظمت مونديال الأندية في جدة
- 2023 الاتحاد الآسيوي يمنح المملكة حق استضافة كأس آسيا 2027
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