الملاعب السعودية مسرحا للبطولات العالمية

(MENAFN
- Al Watan) لم يقتصر تطوير الرياضة السعودية، في ظل دعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على استقطاب النجوم العالميين، ووضع الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم، بل امتد ذلك إلى السباق على استضافة المنافسات القارية والعالمية الكبرى، وجاء ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 حدثًا تاريخيًا، شهد على تطور الرياضة السعودية، بالإضافة إلى منح المملكة تنظيم كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في جدة خلال ديسمبر الماضي، وتوج مانشستر سيتي بطلا جديدا لهذا اللقب من الأراضي السعودية، وسبقه الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027، لتمنح المملكة حق استضافة المعترك الآسيوي الكبير، وكذلك الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، وسبق كل ذلك استضافة العديد من المنافسات العالمية على صعيد كرة القدم مثل السوبر الإسباني والإيطالي والإفريقي، وكأس مصر، مما يدل على قدرة المملكة على استضافة أكبر وأقوى المنافسات والمعتركات العالمية والقارية.
ترشح تاريخي
باتت استضافة المملكة كأس العالم 2034 أمرًا واقعًا، فبعد أن أعلن، في الـ4 من أكتوبر الماضي، نية المملكة الترشح لاستضافة المونديال، بعث الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح للاستضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) في الـ9 من الشهر نفسه.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي نية المملكة الترشح بتأييد أكثر من 100 اتحاد من مختلف القارات عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها دعمها المملكة في استضافة البطولة.
وتتمتع المملكة بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها كرة القدم، ورياضة المحركات، والتنس، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، والجولف.
مونديال الأندية
في الـ14 من فبراير الماضي، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) المملكة حق تنظيم واستضافة كأس العالم للأندية 2023، وحددت جدة مكانًا لاستضافة الحدث العالمي، ومثّل المملكة في مونديال الأندية نادي الاتحاد بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي. وأقيمت منافسات المونديال خلال الفترة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، وتوج مانشستر سيتي بطلا للنسخة السعودية من المونديال العالمي.
حلم القارة
منذ 2020، أعلنت المملكة، ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشحها لاستضافة كأس آسيا 2027، وأطلقت حملة ترشحها لاستضافة البطولة القارية الكبرى. وفي الأول من فبراير 2023، أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها في العاصمة البحرينية (المنامة)، فوز المملكة رسميًا باستضافة بطولة كأس آسيا 2027، وذلك للمرة الأولى في تاريخها بعد استمرار الملف السعودي كمرشح وحيد للحدث الآسيوي الكبير، حيث نالت 43 صوتًا من أصل 46.
وقدم فريق ملف استضافة السعودية بطولة 2027 عرضا أخيرا خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وتحدث لأسرة كرة القدم الآسيوية عن تفاصيل الملف السعودي، والملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة.
واستعرض السعوديون خلال الكونغرس الآسيوي الملف السعودي لاستضافة النسخة المقررة في 2027 متضمنًا أحدث الملاعب والإستادات المطورة والتسهيلات للجماهير القادمة من خارج المملكة.
آسيوية السيدات
قدّمت المملكة في 2022 طلبًا رسميًا للاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026 وسط منافسة الأردن وأستراليا وأوزبكستان. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولة المستضيفة البطولة لاحقا.
سوبر إسبانيا
نجحت المملكة في استضافة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية، وتعد النسخة الأخيرة التي أقيمت في الرياض الرابعة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية، بعد نسخة 2020 التي أقيمت في محافظة جدة، وتوّج بلقبها -آنذاك- ريال مدريد بعد فوزه في المباراة الختامية على نظيره أتليتكو مدريد. بينما احتضنت الرياض النسخة الثانية، التي أقيمت مطلع 2022، وتوّج بلقبها أيضًا ريال مدريد بعد فوزه على أتليتك بلباو. أما النسخة الثالثة فتوج بها برشلونة على حساب ريال مدريد، الذي توج باللقب الأخير على حساب غريمه التاريخي برشلونة.
السوبر الإيطالي
كانت ملاعب المملكة مسرحًا لكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم بمشاركة 4 أندية عوضًا عن بطلي الدوري والكأس.
وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلًا على مسابقة كأس السوبر بدءا من 2020، ووسعت المشاركة فيها، لتشمل 4 فرق عوضًا عن بطلي الدوري والكأس.
وكانت الاستضافة الأخيرة هي الرابعة منذ 2018، آخرها تتويج إنتر ميلان باللقب للمرة الثانية تواليا في يناير الماضي.
تفضيل إفريقي
فضل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ((CAF)) إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، بعد اتفاقه مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان ذلك في الـ15 من سبتمبر الماضي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بطلا للسوبر الإفريقي بعد فوزه على الأهلي المصري 1/صفر.
كأس مصر
احتضن ملعب ((الأول بارك))، في التاسع من مارس الماضي، نهائي كأس مصر، الذي جمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وسط حضور جماهيري غفير. وتمكنت القلعة الحمراء من التتويج باللقب بعد الانتصار 2/صفر على القلعة البيضاء.
- 4 أكتوبر المملكة أبدت رغبتها في استضافة المونديال
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