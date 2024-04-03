الأنوار يكرر الإنجاز بكوادر وطنية

(MENAFN
- Al Watan) عاد الأنوار من حوطة بني تميم مجددا وللمرة الثانية بتاريخه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية عقب المنجز الأول بتاريخه موسم 2019.
وأبدى رئيس النادي إبراهيم الرفيعة سعادته بالصعود للمرة الثانية، مهنئا الفرق والأندية المتأهلة لدوري الدرجة الثانية، مبينا أن الصعود جاء بكوادر وطنية بقيادة المدرب سلطان خميس، ومساعده تركي آل سليم.
وبين الرفيعة أنه كان متفائلا بتحقيق الصعود منذ تصدر الفريق لمجموعته، مشددا على أن فريقه قدم موسما استثنائيا.
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