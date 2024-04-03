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الأنوار يكرر الإنجاز بكوادر وطنية

4/3/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد الأنوار من حوطة بني تميم مجددا وللمرة الثانية بتاريخه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية عقب المنجز الأول بتاريخه موسم 2019.
وأبدى رئيس النادي إبراهيم الرفيعة سعادته بالصعود للمرة الثانية، مهنئا الفرق والأندية المتأهلة لدوري الدرجة الثانية، مبينا أن الصعود جاء بكوادر وطنية بقيادة المدرب سلطان خميس، ومساعده تركي آل سليم.
وبين الرفيعة أنه كان متفائلا بتحقيق الصعود منذ تصدر الفريق لمجموعته، مشددا على أن فريقه قدم موسما استثنائيا.

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