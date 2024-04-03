الهلال والابتسام في قمة الكأس

الهلال والابتسام في قمة الكأس
التاريخ
4/3/2024 11:25:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الذي سيقام خلال الفترة من الـ 14 وحتى الـ17 من أبريل الحالي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمشاركة أندية الهلال والاتحاد والابتسام والخليج، عن مواجهة الهلال والابتسام، وتسبقها مواجهة الاتحاد والخليج في اليوم الأول.
وستقام منافسات المربع الذهبي بنظام الدوري من دور واحد.
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