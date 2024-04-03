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الهلال والابتسام في قمة الكأس

4/3/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الذي سيقام خلال الفترة من الـ 14 وحتى الـ17 من أبريل الحالي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمشاركة أندية الهلال والاتحاد والابتسام والخليج، عن مواجهة الهلال والابتسام، وتسبقها مواجهة الاتحاد والخليج في اليوم الأول.
وستقام منافسات المربع الذهبي بنظام الدوري من دور واحد.

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