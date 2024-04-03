Thursday, 04 April 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قباء.. مرحلة أولى لأكبر توسعة تاريخية - جريدة الوطن السعودية

4/3/2024 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المرحلة الأولى من أعمال تأهيل مسجد قباء ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة مسجد قباء والمنطقة المحيطة به، والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 07 رمضان 1443هـ - 08 أبريل 2022، باعتبارها أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه - حينها - بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
صيانة وتشغيل
اشتمل العمل على تأهيل الفناء الداخلي وتحديث أنظمة الصوت والإنارة الداخلية والخارجية والساحات الشرقية والغربية، إضافة إلى برادات سقيا الماء داخل وخارج المسجد وأعمال العزل وتمديد الفناء الشمالي للمسجد مع إضافة درج شمالي للنساء ومنزلق لخدمة ذوي الهمم وإضافة مجمع دورات مياه نسائية ممتدة من مصلى النساء.
كما أرست الهيئة مشروعا لأعمال التشغيل والصيانة والأمن والسلامة وإدارة الحشود وإدارة المواقف وإدارة المرافق لتلبية احتياجات المسجد وزواره، في حين زادت الطاقة الاستيعابية لمسجد قباء 200% للمصلين، وزادت الطاقة الاستيعابية لمواقف الباصات والمركبات إلى 300%.
وأنهت أعمال تأهيل مسجد الميقات ومرافقه؛ وتشمل أرضيات المسجد وفنائه وسقيا الماء والنوافير والقصبة وزيادة الطاقة الاستيعابية لدورات المياه بنسبة 50% وإعادة تأهيل 4 مجمعات لدورات المياه للرجال والنساء.
وتأتي أعمال هيئة تطوير المدينة المنورة لمسجدي قباء والميقات بعد انتقال الإشراف عليهم للمتابعة والصيانة والتنظيم.
الوجهة الثانية
أقر مجلس الوزراء في يوليو 2022 نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء جنوب المدينة المنورة إلى هيئة تطوير المدينة بدلا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على أن تنتقل مهام الصيانة والتشغيل الخاصة بالمسجد من قبل الوزارة إلى الهيئة لتشغيل المسجد وصيانته، حيث يعد مسجد قباء أول مسجد تشرف عليه الهيئة، فيما يعتبر الوجهة الثانية في المدينة، وثاني أكبر مسجد استيعابًا للمصلين بعد المسجد النبوي، وضمن الخمسة مساجد الكبرى في المدينة، ويشهد عددا من المشاريع المرتبطة فيه.
أكبر توسعة
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في أبريل 2022، خلال زيارته للمدينة المنورة، والصلاة في مسجد قباء، عن إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.
ويهدف مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ، إذ يُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.
ونوّه ولي العهد بالعناية الفائقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، بمسجد قباء الذي يُعد أول مسجد بُني في الإسلام، موضحًا أن هذا المشروع يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات، وإبراز الأهمية الدينية وتوثيق الخصائص التاريخية لمركز قباء، والحفاظ على طرازه العمراني والمعماري، وحماية المعالم التاريخية الموجودة بالقرب من المسجد والمحافظة عليها.
تطوير وإحياء
يأتي المشروع تحقيقًا لأهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة، إذ سيعمل على رفع مساحة المسجد من 5.035 مترًا مُربعًا إلى 50 ألف متر مُربع، كما يرفع المشروع كفاءة هذا المعلم التاريخي الإسلامي بهدف إثراء تجربة الزائر التعبدية والثقافية عبر المواقع التاريخية، كما يشتمل المشروع على تطوير وإحياء المواقع التاريخية لتشمل 57 موقعًا تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين وتربط ثلاثة مسارات نبوية.
وتهدف أعمال توسعة وتطوير مسجد قباء لرفع الطاقة الاستيعابية لسد الفجوة بين الوضع الحالي وحجم الطلب المتزايد، ويرتكز المشروع على ربط مسجد قباء الحالي بساحات مظللة من الجهات الأربع متصلة وظيفيًا وبصريًا بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائيًا لمبنى المسجد الحالي مع توفير الخدمات اللازمة كافة والتابعة للمسجد، كما سيتم رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًا بمنظومة الخدمات المصاحبة له وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول للمسجد وإيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين، إضافة إلى تطوير وإحياء عدد من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته.
فن العمارة
حظي مسجد قباء بأهمية في فن العمارة والتوسعة عبر التاريخ بدءًا من العهد النبوي والعهد الراشدي والأموي والعباسي وانتهاءً بالعهد السعودي، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-؛ وأبنائه الملوك من بعده، حيث امتزجت فيه حضارات فن العمارة الإسلامية، بما يعكس الأهمية الدينية والثقافية والاجتماعية والسياحية، ويوفر الخدمات اللازمة لزوار المركز على النطاق المحلي والعالمي لإثراء التجربة الوجدانية للزائر.

MENAFN03042024000089011017ID1108056892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث