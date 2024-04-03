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الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر - جريدة الوطن السعودية

4/3/2024 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.
وأكدت "الجوازات" جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، وإمكانية الاستفادة من خدمة تواصل، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، حتى نهاية دوام يوم الإثنين بتاريخ 1445/9/29هـ، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة من الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 حتى نهاية دوام يوم الأحد 1445/9/28هـ.
وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30 خلال أيام العيد.

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