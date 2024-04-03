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ختام الفعاليات الرمضانية باجتماعي دفا

4/3/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم مركز النشاط الاجتماعي بدفا برنامج ملتقى الشباب الرمضاني لعام 1445 والذي شمل جميع فئات المجتمع البنين والبنات، والذي اشتمل على عدة فعاليات ديوانية لأولياء الأمور والمسابقات الثقافية ومسابقات الأذكار والدوري الرياضي، وفي ختام الفعاليات تم تكريم الفائزين والمشاركين في الفعاليات خلال شهر رمضان.
وأوضح مدير مركز النشاط الاجتماعي بدفا علي خيري لـ((الوطن)) أن البرنامج هو امتداد لبرامج المركز، والتي تهدف إلى تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي، وكذلك تلمس احتياجات المجتمع المحلي والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة، وكذلك حفظ أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع وتنمية قدراتهم واستثمارها الاستثمار الصحيح.

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