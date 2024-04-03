ختام الفعاليات الرمضانية باجتماعي دفا

(MENAFN
- Al Watan) اختتم مركز النشاط الاجتماعي بدفا برنامج ملتقى الشباب الرمضاني لعام 1445 والذي شمل جميع فئات المجتمع البنين والبنات، والذي اشتمل على عدة فعاليات ديوانية لأولياء الأمور والمسابقات الثقافية ومسابقات الأذكار والدوري الرياضي، وفي ختام الفعاليات تم تكريم الفائزين والمشاركين في الفعاليات خلال شهر رمضان.
وأوضح مدير مركز النشاط الاجتماعي بدفا علي خيري لـ((الوطن)) أن البرنامج هو امتداد لبرامج المركز، والتي تهدف إلى تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي، وكذلك تلمس احتياجات المجتمع المحلي والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة، وكذلك حفظ أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع وتنمية قدراتهم واستثمارها الاستثمار الصحيح.
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