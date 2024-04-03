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الألغام وتفجير المنازل سلوك ممنهج

4/3/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم يحتفل العالم بذكرى اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، وتأتي هذه الذكرى بعد أيام من تفجير مليشيا الحوثي عشرة منازل على رؤوس ساكنيها في حارة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء وهم نائمون، ضمن نهجها في قمع وإرهاب المواطنين واخضاعهم لسطوتها الطائفية والانتقام من معارضيها، وتسببت في مقتل وإصابة 37 مواطن مدني بينهم نساء وأطفال، ولم تكتف بهذه الجريمة بل سارعت الى طمس الجريمة ودفنها واختطفت الناجي الوحيد من أسرة اليريمي الشاب ابراهيم اليريمي، الذي قتلت عائلته بأكمها لإجباره على التوقيع والتنازل ودفن الضحايا في منطقة أخرى، بعد رفض أهالي رداع أي وساطات أو حديث عن دفن الضحايا إلا بعد الوفاء بالتزامات لجنة المليشيات التي وعدت بتسليم ومحاكمة المجرمين وانصاف الضحايا، وهو ما تنصلت عنه المليشيات كعادتها، وسجلها مليء بالغدر وعدم الوفاء، وقامت بدفنهم وتهجيرهم قسرياً في غير موطنهم، وكما هجرت أكثر من أربعة مليون ونصف مواطن يمني تهجرهم وهم جثامين.
في الرابع من أبريل كل عام يحتفل العالم بهذه المناسبة وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وصادقت بلادنا مبكراً على "اتفاقية أوتاوا" المتعلقة بالألغام في العام 1997م ، والتي تجرم زراعة وصناعة ونقل الألغام والعبوات والمتفجرات التي يتضرر منها الأبرياء أثناء الحروب وتستمر حتى بعد الانتهاء من النزاعات، إلا أن مليشيا الحوثي التي تنفذ الأجندة الايرانية والمصنفة دولياً ومحلياً "جماعة إرهابية"، ماتزال ماضية في سلوكها الارهابي في تفجير المنازل و زراعة الألغام.
فجرت مليشيا الحوثي أكثر من 930 منزل في مختلف المحافظات اليمنية وهو سلوك يتطابق مع ما يرتكبه الكيان الصهيوني في فلسطين، حتى المساجد والمدارس ودور القرآن هدف دائم لمليشيات الحوثي الارهابية بتفجيرها وهدمها من أساسها، وأول تفجير مسجد ودار الحديث في كتاف الذي كان يأوي مئات من طلاب العلم الشرعي، وكان باكورة الاجرام الحوثي المنظم في استهداف مساجد اليمن. باستهداف مساجد صعدة واليمن عامة منذ العام 2004م ، واستمرت في تفجير المساجد والبيوت على وقع ترديد صرختها الخمينية في كل منطقة تصل إليها، ولم تشهد اليمن مثل هذه الأعمال الإجرامية في العصر الحديث، إلا عندما خرجت المليشيات الحوثية من كهوف مران، لزعزعة الأمن والاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وترويج الطائفية والتمييز العنصري.
أثناء كتابتي هذا المقال، حول اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، يظهر على الشاشة خبر مقتل 3 مدنيين وإصابة آخر بانفجار ألغام حوثية في واقعتين في مأرب ولحج، وهو خبر يتردد كل يوم وتتداوله كل وسائل الإعلام، ويذهب ضحاياه الأطفال والنساء والمدنيين، وسيظل هذا الخطر الداهم والكارثة المدفونة تحت الأرض يتربص باليمنيين ويهدد حياتهم بل ومستقبل الأجيال القادمة لعقود من الزمن.
حولت مليشيا الحوثي الإرهابية اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم، بحسب المؤشرات الأممية، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليوني لغم في مختلف أنحاء اليمن زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، و النسبة الأكبر منها زُرعت في أماكن مدنية بعيدة عن مناطق الاشتباك، في مداخل المدن والأراضي الزراعية والطرقات، مما يجعلها تتسبب في مقتل المئات كل عام أو بتر الأطراف، وتستمر آثارها الكارثية طويلة المدى، وأحياناً تكون المناطق التي توجد بها ألغام أرضية ملوثة لسنوات حتى بعد إزالة المتفجرات؛ مما يصعِّب على الناس العودة إلى منازلهم ومزارعهم.
أكثر من تسع سنوات وتفجير المنازل وزرع الألغام والعبوات تحصد الأطفال والنساء الذين يشكلون نحو 80٪ من المدنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة انفجار الألغام والأشراك الخداعية والذخيرة والعبوات الناسفة بحسب مراكز حقوقية، وبعضهم ممن عادوا إلى مناطق ملوثة بالألغام، وتعرضوا للإصابة أثناء مشاركتهم في الأنشطة اليومية مثل اللعب وجمع الحطب والمياه ورعاية الماشية ويفتقرون إلى الخبرة للتعرف عليها أو تجنبها، لم يتوقف الأمر عند قتل الأطفال بالألغام وتعرضهم للإعاقات الدائمة وبتر أطرافهم، بل وصل القبح بمليشيا الحوثي استخدم الأطفال في زراعة الألغام وتدريبهم عليها والتعامل معها وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي واتفاقيات وبروتوكولات حماية الطفولة.
المرأة في اليمن هي الأكثر تضرراً من مخاطر الألغام والأجسام الحربية ومخلفات الحرب، حيث تتعرض حياتهن للخطر أثناء عملهن في الزراعة وجمع الحطب، وتسببت بمقتل وإصابة المئات منهن، إضافة إلى معاناة الم وفراق من ألم مقتل الزوج أو الأبن أو تعرضهم لإعاقات مستديمة، وتتزايد أضرار الألغام بالنسبة للنساء الريفيات نتيجة فقد مصادر دخلهن بسبب تلوث المزارع وأماكن الرعي والاحتطاب، ما يؤثر بشكل مباشر على المعيشة ورعاية الأطفال.
كانت لفتة جيدة ومهمة هذا الأسبوع، تكريم رئيس الجمهورية لمشروع مسام السعودي لنزع الألغام والبرنامج الوطني لنزع الألغام الذين يبذلون جهودا كبيرة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام والمقذوفات وهي مهمة في غاية الخطورة، ويضم مسام والبرنامج الوطني في فريقه خبراء لتطهير كل الأراضي الملغومة، وتشير تقديرات إجمالي عدد الألغام المنزوعة منذ بداية الحرب أكثر من 450 ألفاً لغم زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.
كشفت تقارير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة المقدَّمة لمجلس الأمن الدولي، على مدى السنوات الماضية، استخدام الحوثيين الألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، وانه يشكِّل تهديدًا مستمرًّا للسكان المدنيين، وأكدت تقارير المنظمات الدولية والمحلية بأن الحوثي الطرف الوحيد المتورط في زراعة الألغام والعبوات الناسفة وقتل آلاف المدنيين والنساء والأطفال، لكن تخاذل وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام هذه الجرائم الوحشية التي تمارسها مليشيا الحوثي يشجع على استمراها وهو ما يضع علامات استفهام حول هذه المواقف، والأمر الذي شكل صدمة وخيبة أمل للشعب اليمني تقديم منظمات الأمم المتحدة الدعم وعشرات السيارات وتوقيع اتفاقيات مع مليشيا الحوثي بملايين الدولات بمبرر نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.
لا يزال ملف الألغام وتفجير المنازل، وانصاف الضحايا ومعالجة الآثار الكارثية الناتجة عن الألغام والعبوات الناسفة وتفجير المنازل غائباً في أجندة المفاوضات ومساعي السلام، ما يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمبعوث الدولي وفريقه الخاص إلى اليمن الضغط على المليشيات الحوثية الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية المدنيين والتي تجرم صناعة الألغام أو نقلها أو تخزينها، والتوقف عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها، لان الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي ستظل خطراً محدقاً يهدد حياة اليمنيين في مرحلة ما بعد الحرب.
يجب فتح تحقيقات شفافة وعاجلة في كل انتهاكات وجرائم الألغام والعبوات وتفجير المنازل والمساجد والمدارس، ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وتقديمهم للعدالة، وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية اوتاوا، وتعويض المتضررين وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا عبر مراكز متخصصة، ورعايتهم صحياً وطبياً، كما تعد عملية رصد وتوثيق هذه الجرائم البشعة وأضرارها الجسيمة خطوة مهمة في سبيل مبدأ المساءلة وتحقيق العدالة، ولحفظ الذاكرة الوطنية وحقوق الضحايا والمتضررين، وحتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب كونها لا تسقط بالتقادم.

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