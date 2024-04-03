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سيالكوت واقتصاديات المدن الصغيرة

4/3/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يشكل المحتوى المحلي حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، حيث تستفيد الصناعات من الموارد المحلية لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاقتصادات المزدهرة.
وتساهم الصناعات التي تعتمد على المحتوى المحلي بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تقدم ( سيالكوت)، وهي مدينة في باكستان تشتهر بصناعتها الرياضية، دليلا ملموسا على الكيفية التي يؤدي بها التوطين إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي، ويجسد قطاع الرياضة في سيالكوت هذه الظاهرة. ويتم تصدير ما يقرب من 80% من السلع الرياضية المنتجة في سيالكوت إلى العالم، مما يولد تدفقات مالية وإيرادات كبيرة لباكستان.
في عام 2023 وحده، ساهمت صناعة الرياضة بأكثر من 1.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لباكستان، مما يؤكد على دورها المحوري في دفع النشاط الاقتصادي.
يوفر هذا النظام البيئي فرص عمل لأكثر من 250 ألف فرد في سيالكوت، بما في ذلك الحرفيين المهرة والفنيين والموظفين الإداريين، والذين يشكلون 30% من إجمالي سكان سيالكوت.
وتمتد فوائد توطين الصناعات إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتشمل جوانب مختلفة من التنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، تزايدت مساهمة صناعة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني بشكل مضطرد بنسبة 5% سنوياً على مدى العقد الماضي، ما يعكس تأثيرها المستدام في النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن توطين الصناعات يعزز الابتكار وتنمية المهارات، حيث تترجم الاستثمارات في البحث والتطوير إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد.
الترابط بين الصناعة والرياضة مهم جدا للطرفين، حيث تساهم الصناعة المزدهرة بتطوير الرياضة من خلال توفير خيارات وجودة أعلى للمعدات والمنتجات الرياضية، وكذلك تطور الرياضة يخلق مجالات صناعية متخصصة ونوعية أكبر.
تعد عملية نقل التقنية والخبرات أسهل بكثير مما كان الحال سابقا، حيث أن عددا كبيرا من الدول والمصانع الرائدة على مستوى العالم لاتمانع نقل التقنية وتوطينها متى ماكانت الرؤية واضحة عند التفاوض معهم وخصوصا في دول كالصين والهند وباكستان وتركيا ،على عكس الدول الأوروبية وأمريكا الذين يترددون كثيرا عند طلب نقل التقنية منهم محليا.
علاوة على ذلك، فإن اعتماد الصناعة على الموارد المحلية يقلل من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية، وكذلك تعزيز الازدهار الاقتصادي من خلال إنشاء نظام بيئي قوي من الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات.
لا يمكن إنكار التأثير الكمي للمحتوى المحلي في النمو الاقتصادي، حيث تعد صناعة الرياضة في سيالكوت بمثابة شهادة على القوة التحويلية للتوطين، مع مساهمات ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي والازدهار الاقتصادي.
ومن خلال إعطاء الأولوية للموارد والخبرات المحلية، يمكن للصناعات دفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص للنمو الشامل. وتؤكد قصة نجاح سيالكوت على أهمية تبني المحتوى المحلي كحافز للازدهار الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي.
في الختام، مع إعلان المملكة رؤية 2030 والتي تغطي جميع جوانب النهضة وخصوصا الصناعة والرياضة - محور مقالي هذا - فإن التوسع بالصناعات المحلية الرياضية يجب أن يكون من أهم اولويات قطاعي الصناعة والرياضة/ من خلال المدن الصناعية العديدة في المملكةز كما يمكن التركيز على بعض المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية كجيزان والقصيم والأحساء، لتبني إستحداث مثل هذه الصناعات النوعية الرياضية، لتنمي إقتصاديات هذه المناطق وتولد الوظائف فيها.

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