سيالكوت واقتصاديات المدن الصغيرة

(MENAFN
- Al Watan) يشكل المحتوى المحلي حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، حيث تستفيد الصناعات من الموارد المحلية لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاقتصادات المزدهرة.
وتساهم الصناعات التي تعتمد على المحتوى المحلي بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تقدم ( سيالكوت)، وهي مدينة في باكستان تشتهر بصناعتها الرياضية، دليلا ملموسا على الكيفية التي يؤدي بها التوطين إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي، ويجسد قطاع الرياضة في سيالكوت هذه الظاهرة. ويتم تصدير ما يقرب من 80% من السلع الرياضية المنتجة في سيالكوت إلى العالم، مما يولد تدفقات مالية وإيرادات كبيرة لباكستان.
في عام 2023 وحده، ساهمت صناعة الرياضة بأكثر من 1.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لباكستان، مما يؤكد على دورها المحوري في دفع النشاط الاقتصادي.
يوفر هذا النظام البيئي فرص عمل لأكثر من 250 ألف فرد في سيالكوت، بما في ذلك الحرفيين المهرة والفنيين والموظفين الإداريين، والذين يشكلون 30% من إجمالي سكان سيالكوت.
وتمتد فوائد توطين الصناعات إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتشمل جوانب مختلفة من التنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، تزايدت مساهمة صناعة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني بشكل مضطرد بنسبة 5% سنوياً على مدى العقد الماضي، ما يعكس تأثيرها المستدام في النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن توطين الصناعات يعزز الابتكار وتنمية المهارات، حيث تترجم الاستثمارات في البحث والتطوير إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد.
الترابط بين الصناعة والرياضة مهم جدا للطرفين، حيث تساهم الصناعة المزدهرة بتطوير الرياضة من خلال توفير خيارات وجودة أعلى للمعدات والمنتجات الرياضية، وكذلك تطور الرياضة يخلق مجالات صناعية متخصصة ونوعية أكبر.
تعد عملية نقل التقنية والخبرات أسهل بكثير مما كان الحال سابقا، حيث أن عددا كبيرا من الدول والمصانع الرائدة على مستوى العالم لاتمانع نقل التقنية وتوطينها متى ماكانت الرؤية واضحة عند التفاوض معهم وخصوصا في دول كالصين والهند وباكستان وتركيا ،على عكس الدول الأوروبية وأمريكا الذين يترددون كثيرا عند طلب نقل التقنية منهم محليا.
علاوة على ذلك، فإن اعتماد الصناعة على الموارد المحلية يقلل من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية، وكذلك تعزيز الازدهار الاقتصادي من خلال إنشاء نظام بيئي قوي من الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات.
لا يمكن إنكار التأثير الكمي للمحتوى المحلي في النمو الاقتصادي، حيث تعد صناعة الرياضة في سيالكوت بمثابة شهادة على القوة التحويلية للتوطين، مع مساهمات ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي والازدهار الاقتصادي.
ومن خلال إعطاء الأولوية للموارد والخبرات المحلية، يمكن للصناعات دفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص للنمو الشامل. وتؤكد قصة نجاح سيالكوت على أهمية تبني المحتوى المحلي كحافز للازدهار الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي.
في الختام، مع إعلان المملكة رؤية 2030 والتي تغطي جميع جوانب النهضة وخصوصا الصناعة والرياضة - محور مقالي هذا - فإن التوسع بالصناعات المحلية الرياضية يجب أن يكون من أهم اولويات قطاعي الصناعة والرياضة/ من خلال المدن الصناعية العديدة في المملكةز كما يمكن التركيز على بعض المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية كجيزان والقصيم والأحساء، لتبني إستحداث مثل هذه الصناعات النوعية الرياضية، لتنمي إقتصاديات هذه المناطق وتولد الوظائف فيها.
MENAFN03042024000089011017ID1108056886