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استخدام الإنترنت عالميا غير متساو

4/3/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما يحول الاتصالات والأعمال التجارية والصحة والتعليم وغير ذلك الكثير. ومع ذلك، لا يزال مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم غير متصلين بالإنترنت، وكان التقدم الرقمي غير متساويا.
ووفقا لخريطة لاستخدام الإنترنت بحسب المنطقة استنادا إلى بيانات من تقرير التقدم والاتجاهات الرقمية للبنك الدولي لعام 2023. اكتسب العالم 1.5 مليار مستخدم جديد للإنترنت، بين عامي 2018 و2022.
زيادة الاستخدام
كشف تقرير visualcapitalist في 2020 وحده، زادت نسبة سكان العالم الذين يستخدمون الإنترنت بنسبة 6 % (500 مليون شخص)، مما يمثل أعلى قفزة في التاريخ. شهدت الهند، على وجه الخصوص، معدلات عالية، على سبيل المثال، في عام 2018، استخدم 20 % فقط من الهنود الإنترنت، بحلول عام 2022، نمت هذه النسبة إلى أكثر من 50 %.
معدلات منخفضة
في عام 2022، ظل ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، حيث لا تزال أجزاء من آسيا وإفريقيا تعاني من معدلات منخفضة للغاية من استخدام الإنترنت. على سبيل المثال، يقال إن أكثر من نصف الشركات في بوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا والسنغال تفتقر إلى الاتصال بالإنترنت. وفقا لتقرير البنك الدولي، عندما يصبح الإنترنت السريع متاحا، يزداد احتمال توظيف الفرد بنسبة تصل إلى 13 %، ويزيد إجمالي العمالة لكل شركة بنسبة تصل إلى 22 %. علاوة على ذلك، تتضاعف صادرات الشركات أربع مرات تقريبا مع توافر الإنترنت السريع. في جميع أنحاء أفريقيا، ارتبطت تغطية الجيل الثالث بخفض الفقر المدقع، مع انخفاض بنسبة 10 % في السنغال و4.3 % في نيجيريا.
منطقة - الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)
شرق آسيا والمحيط الهادئ 74%
أوروبا وآسيا الوسطى 87%
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 76%
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 77%
أمريكا الشمالية 92%
جنوب آسيا 42%
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 34%

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