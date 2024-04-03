استخدام الإنترنت عالميا غير متساو

(MENAFN
- Al Watan) أصبحت التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما يحول الاتصالات والأعمال التجارية والصحة والتعليم وغير ذلك الكثير. ومع ذلك، لا يزال مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم غير متصلين بالإنترنت، وكان التقدم الرقمي غير متساويا.
ووفقا لخريطة لاستخدام الإنترنت بحسب المنطقة استنادا إلى بيانات من تقرير التقدم والاتجاهات الرقمية للبنك الدولي لعام 2023. اكتسب العالم 1.5 مليار مستخدم جديد للإنترنت، بين عامي 2018 و2022.
زيادة الاستخدام
كشف تقرير visualcapitalist في 2020 وحده، زادت نسبة سكان العالم الذين يستخدمون الإنترنت بنسبة 6 % (500 مليون شخص)، مما يمثل أعلى قفزة في التاريخ. شهدت الهند، على وجه الخصوص، معدلات عالية، على سبيل المثال، في عام 2018، استخدم 20 % فقط من الهنود الإنترنت، بحلول عام 2022، نمت هذه النسبة إلى أكثر من 50 %.
معدلات منخفضة
في عام 2022، ظل ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، حيث لا تزال أجزاء من آسيا وإفريقيا تعاني من معدلات منخفضة للغاية من استخدام الإنترنت. على سبيل المثال، يقال إن أكثر من نصف الشركات في بوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا والسنغال تفتقر إلى الاتصال بالإنترنت. وفقا لتقرير البنك الدولي، عندما يصبح الإنترنت السريع متاحا، يزداد احتمال توظيف الفرد بنسبة تصل إلى 13 %، ويزيد إجمالي العمالة لكل شركة بنسبة تصل إلى 22 %. علاوة على ذلك، تتضاعف صادرات الشركات أربع مرات تقريبا مع توافر الإنترنت السريع. في جميع أنحاء أفريقيا، ارتبطت تغطية الجيل الثالث بخفض الفقر المدقع، مع انخفاض بنسبة 10 % في السنغال و4.3 % في نيجيريا.
منطقة - الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)
شرق آسيا والمحيط الهادئ 74%
أوروبا وآسيا الوسطى 87%
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 76%
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 77%
أمريكا الشمالية 92%
جنوب آسيا 42%
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 34%
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