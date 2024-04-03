خطأ تقني يضرب Whatsapp ويعطل آلاف الحسابات

(MENAFN
- Al Watan) أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية "داون ديتكتور" بتعطل حسابات آلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز الأربعاء. وقد أبلغ ما يزيد على 17 ألفاً من مستخدمي واتساب عن تعطل حساباتهم.
كما تم الإبلاغ عن تعطل التطبيق الشهير في عدد من الدول العربية بما فيها السعودية.
كما أبلغ أكثر من 30 ألف مستخدم في الهند وأكثر من 67 ألفاً في بريطانيا و95 ألفاً في البرازيل عن مشكلات في المنصة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية.
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