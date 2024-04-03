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خطأ تقني يضرب Whatsapp ويعطل آلاف الحسابات

4/3/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية "داون ديتكتور" بتعطل حسابات آلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز الأربعاء. وقد أبلغ ما يزيد على 17 ألفاً من مستخدمي واتساب عن تعطل حساباتهم.
كما تم الإبلاغ عن تعطل التطبيق الشهير في عدد من الدول العربية بما فيها السعودية.
كما أبلغ أكثر من 30 ألف مستخدم في الهند وأكثر من 67 ألفاً في بريطانيا و95 ألفاً في البرازيل عن مشكلات في المنصة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية.

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