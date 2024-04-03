الودائع ترفع مطلوبات المصارف 10.4%

(MENAFN
- Al Watan) زادت مطلوبات المصارف التجارية خلال عام 382.54 مليار ريال وبارتفاع سنوي بلغ 10.4% وارتفعت المطلوبات بين فبراير 2023 وفبراير 2024 من 3.6 تريليونات إلى 4 تريليونات ريال
وشكلت الودائع النسبة الأكبر من مطالبات البنوك بالمركز المالي الموحد للمصارف التجارية التي ارتفعت بنسبة 10.3% خلال عام مرتفعة من 2.3 تريليون ريال إلى 2.5 تريليون ريال. ارتفاع المطلوبات الأجنبية
وأظهرت قراءة لـ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي أن المطلوبات الأجنبية ارتفعت خلال عام بنسبة 37.6%، مرتفعة من 209.4 مليارات ريال إلى 288.2 مليار ريال، كما ارتفع المجموع بنسبة 6.1% مرتفعا من 515 مليار ريال إلى 546.3 مليار ريال، وارتفعت الاحتياطيات بنسبة 5.9% مرتفعة 284.1 مليار ريال إلى 298 مليار، وارتفع رأس المال بنسبة 6.9% مرتفعا من 219.2 مليار ريال إلى 234.4 مليار ريال، وارتفعت أرباح الفترة تراكميا بنسبة 19.2%، مرتفعة من 11.5 مليار ريال إلى 13.8 مليار ريال، في حين انخفضت مطلوبات ما بين المصارف بنسبة 10.8% مرتفعة من 106.5 مليارات ريال إلى 94.9 مليار ريال، وتضاعفت اتفاقيات إعادة الشراء لترتفع بنسبة 203% مرتفعة من 1.08 مليار ريال إلى 30.2 مليار ريال، وارتفعت المطـلوبـات الأخرى بنسبة 3.5% مرتفعة من 533.1 مليار ريال إلى 551.6 مليار ريال.
Asf:
المركز المالي الموحد للمصارف الـتـجاريـة الـمـطلوبات:
مجموع الودائع= 10.3%
فبراير 2023= 2.301.973
فبراير 2024= 2.538.217
المطـلوبات الأجنبية= 37.6%
فبراير 2023= 209.433
فبراير 2024= 288.223
المجموع= 6.1%
فبراير 2023= 515.034
فبراير 2024= 546.394
الاحتياطيات= 4.9%
فبراير 2023= 284.167
فبراير 2024= 298.085
رأس المال= 6.9%
فبراير 2023= 219.275
فبراير 2024= 234.495
أرباح الفترة= 19.2%
فبراير 2023= 11.592
فبراير 2024= 13.814
مطلوبات ما بين المصارف= - 10.8%
فبراير 2023= 106.526
فبراير 2024= 94.992
اتفاقيات إعادة الشراء= 203%
فبراير 2023= 1.085
فبراير 2024= 30.287
مطـلوبـات أخرى= 3.5%
فبراير 2023= 533.163
فبراير 2024= 551.651
إجمالي المطـلوبات= + 382.549= 10.4%
فبراير 2023= 3.667.214
فبراير 2024= 4.049.763
MENAFN03042024000089011017ID1108056882
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