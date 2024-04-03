Thursday, 04 April 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 أشهر فترة التسوق الذكي قبل الأعياد

4/3/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا مختصون للاعتماد على التسوق الذكي في المناسبات كالأعياد، الذي يبدأ قبل المناسبة بفترة لا تقل عن 3 أشهر ليتجنب المشتري ارتفاع الأسعار إضافة للاعتماد على التخطيط المسبق للشراء حتى يكون لدى المستهلك فكرة مسبقة عن الأسعار.
يعتقد مختصون في الاقتصاد أن حجم الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في كل عام، ليس إلا مؤشرا يكشف خطورة الوضع ويستلزم حلولا سريعة لنشر التوعية اللازمة تحت مسمى التسوق الذكي، مؤكدين فقد التناغم والتواؤم بين دخل وإنفاق غالبية المستهلكين السعوديين، مما يؤثر على تحديد وجهاتهم الاستهلاكية وفق المعايير الضرورية لتأمين المتطلبات المعيشية.
ارتفاع ملحوظ
وكان حجم الإنفاق للأسر بالمملكة العربية السعودية قد سجل ارتفاعاً بنحو 6.72% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 بما يعادل 83.12 مليار ريال وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، فإن ارتفاع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة بما فيها مجموع السحوبات النقدية، وقيمة المبيعات عبر نقاط البيع، والمبيعات الإلكترونية، بلغ 1.32 تريليون ريال مقابل 1.24 تريليون ريال في عام 2022، في مؤشر إلى استمرار قوة الزخم في الطلب والاستهلاك المحلي، حيث استحوذ قطاع المشروبات والأطعمة على النصيب الأكبر من إنفاق السعوديين خلال عام 2023 بقيمة بلغت 95.75 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بـ89.37 مليار ريال، تلاهما قطاع الخدمات والسلع المتنوعة بنحو 67 مليار ريال.
الموازنة مطلب
يرى الاختصاصي في علم الاقتصاد الدكتور ماهر السيف أهمية الموازنة بين الاحتياج والشراء ومثله معرفة الفرق بين الحاجة والرغبة وقال ((إن غالبية التجار يستهدفون السلوك الاستهلاكي الشره للعملاء، وهم في ذلك يتنافسون للحصول على أكبر شريحة من هؤلاء الاستهلاكيين العشوائيين مع علمهم أن الفكر الشرائي يغيب عن الأكثرية في العروض، لذلك يجتهد التجار في نشر الدعاية والإعلان عن العروض والتخفيضات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية في أيام معينة من السنة بحسب المواسم والمناسبات العامة والخاصة))
مضيفا ((يعلم التاجر مدى أثر كلمة تخفيضات على العميل فهي كلمة تشجع الناس على الشراء بخاصة عندما يضاف لها نسبة تخفيض كبيرة مغرية أكثر، عند المشترين للدخول وممارسة السلوك الاستهلاكي أكثر من المعتاد)).
مستشهداً بمناسبة رمضان والأعياد التي يراها أقوى المناسبات لدينا مبيناً أن التجار يسعون خلالها الى استهداف هؤلاء العشوائيين في عمليات الشراء، بل وقد يعمل البعض من التجار على تصفية بضاعته القديمة خلال العرض المزعوم دون علم العميل".
الذكاء الاستهلاكي
وعن الحل قال" هنا لا بد لنا من استخدام الذكاء الاستهلاكي في عمليات الشراء، ومن أهمها وضع القائمة المسبقة للمشتريات دون النظر الى المغريات من التخفيضات إلا إذا كانت البضاعة المستهدفة والمكتوبة في القائمة تدخل ضمن التخفيضات، وإذا أردنا أن نشتري سلعة معينة بانتظار التخفيضات عليها يجب علينا أن نتابع سعرها ونسجله في ورقة من قبل 3 أشهر على الأقل لكي نتأكد أن السعر فعلا منخفض أقل من السابق، وهذا ما يسمى الذكاء الاستهلاكي.
أيضا من الذكاء الاستهلاكي أن نتابع أسعار التخفيضات في أكثر من مكان لكي نحصل على السعر الأنسب بالكمية التي نحتاجها فقط، ولا نتجه لشراء كميات أكبر من حاجتنا فقط لأنها ضمن التخفيضات التي مصيرها سيكون للرمي في المخلفات، ونكون بذلك أضعنا أموالنا بسبب سلوكنا العاطفي مع كلمة تخفيضات.
وأضاف يمكن كذلك استخدام الذكاء الاستهلاكي وذلك بشراء الأغراض المطلوبة التي تمثل حاجاتنا قبل بدء الموسم.

MENAFN03042024000089011017ID1108056881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث