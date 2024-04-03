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تقرير المسؤولية الاجتماعية لماكدونالدز السعودية: ريادة إنسانية ومسؤولية اجتماعية لمستقبل أكثر إشراقا

4/3/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلاقاً من اهتمام ماكدونالدز السعودية بدعم المجتمع وأبناءه وباعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه، وحيث أن المسؤولية الاجتماعية تقع على رأس أولوياتها، أصدرت تقريرها السنوي للمسؤولية الاجتماعية والذي يسلط الضوء على كافة مبادراتها الاجتماعية والخيرية والإنسانية تجاه الوطن وأبناءه لعام 2023م.
وقامت ماكدونالدز السعودية بتوظيف وتدريب وتطوير الآلاف من أبناء وبنات الوطن، مما يعزز دورها في تمكينهم ودعم رؤية المملكة للمستقبل حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين 4,226 موظف. كما ركزت الشركة على تمكين ذوي متلازمة داون من خلال توظيفهم وتدريبهم وترفيهم وتأهيل جمعياتهم، حيث تم توظيف أكثر من 126 موظفًا من ذوي متلازمة داون، وتقديم دعم بمبلغ 2,243,600 ريال سعودي للبرامج التدريبية لتأهيل قدرات 350 طفل.
وبالإضافة إلى ذلك، تولي ماكدونالدز السعودية الجانب الإنساني والاجتماعي اهتماماً كبيراً، حيث نظمت العديد من الفعاليات والحملات الخيرية خلال عام 2023 دعمت خلالها أكثر من مئة جمعية ومركز خيري شارك فيها أكثر من 6,300 طفل وطفلة، وغيرها الكثير من المبادرات والتي يمكنكم الاطلاع عليها في التقرير السنوي الكامل عبر الرابط التالي:

MENAFN03042024000089011017ID1108056880

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