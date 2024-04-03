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القطاع غير النفطي السعودي يحقق الاستدامة المالية

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تماشيا مع النجاح المحقق منذ إطلاق الرؤية في 2016، نجحت المملكة في تقليص عجزها المالي تدريجيا، وتحقيق أول فائض مالي منذ 2013 في 2022 و2023 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات غير النفطية، وذلك ضمن برامج رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في تحفيز البيئة المناسبة للقطاع غير النفطي بشكل عام، لزيادة حجم حصته من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إيراداته المالية.
الاستدامة المالية
منذ سبعينيات القرن الماضي، تبنت المملكة العربية السعودية العديد من خطط التنمية الخمسية، لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط من أجل ضمان التنمية المستدامة، وتقليل الانكشاف على المخاطر والصدمات العالمية، وذلك بهدف تخفيف الارتباط بالأسواق العالمية، وزيادة مرونة الاقتصاد السعودي. وقد حققت المملكة بناء على الإستراتيجيات المتبعة نموا جيدا في الإيرادات غير النفطية، وخفضت من حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. لكن على الرغم من هذا التقدم، ظل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة والمحرك الاقتصادي الرئيسي، لذلك تمثلت التحديات الرئيسية التي واجهتها هذه الخطط بشكل أساسي في الاعتماد الكبير على عائدات النفط لتمويل إصلاحات التنويع الاقتصادي، وعدم وجود مصادر مستدامة لزيادة الدخل غير النفطي من أجل مواكبة النمو الاقتصادي، وهو ما تستهدفه المملكة من خلال رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز المصادر المستدامة، للحفاظ على وتيرة إيرادات حكومية غير نفطية عالية بناءً على المبادرات والإستراتيجيات المعلنة.
تسريع الإصلاحات
وشكّل انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 حافزا للمملكة لتسريع الإصلاحات، وإطلاق رؤية السعودية 2030 في 2016، وهو ما يمثل نقطة تحول رئيسية في اقتصاد المملكة، إذ تمتعت المملكة كباقي دول مجلس التعاون الخليجي بفوائض مالية مهمة، بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي السريع على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة. لكن مع انخفاض أسعار النفط في المتوسط إلى ما دون 55 دولارا للبرميل خلال الفترة 2015-2017 تحولت الفوائض إلى عجز، وتباطأ النمو، مما أثار المخاوف بشأن الاستدامة المالية، وانعكاساتها على استقرار الاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق، تم الكشف عن خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لرؤية السعودية 2030 في 2016، التي تعد فيها تحقيق الاستدامة المالية أولوية أساسية للمملكة، لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط، والحفاظ على استقرار المالية العامة تزامنا مع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تحسين الاستدامة
وشهدت المملكة تقدما ملحوظا في تحسين استدامتها المالية خلال السنوات الماضية، إذ نجحت في تقليص عجزها المالي من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 4.5% من الناتج في 2019، مع تعزيز الموقف المالي للمملكة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، التي دفعت العجز المالي إلى نحو 11% من الناتج في 2020 بسبب قفزة غير متوقعة في الإنفاق، استمر انخفاض عجز الميزانية، حيث تقلص إلى نحو 2.3% من الناتج في 2021، ثم استطاعت المملكة تحقيق أول فائض منذ 2013 بنحو 2% و2.3% خلال 2022 و2024 على التوالي مدعومًا بتعافي أسعار النفط وترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات الضريبية. كما يعكس زيادة مستمرة في إجمالي الإيرادات وسط ارتفاع أسعار النفط.
تحقيق الاستدامة المالية
ويتمثل الهدف الرئيسي لرؤية السعودية 2030 في تحقيق الاستدامة المالية، وذلك في تعظيم الإيرادات الحكومية غير النفطية، لذلك نفذت الحكومة، كجزء من برنامج التوازن المالي، مبادرات إضافية مولدة للدخل غير النفطي من خلال اعتماد الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات والطاقة في يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% في يناير 2018، قبل أن تتضاعف ثلاث مرات إلى 15% في يوليو 2020، لتعويض أثر انخفاض الإيرادات النفطية، وزيادة الإنفاق الحكومي خلال جائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، تمت زيادة المقابل المالي على العمالة الوافدة في يناير 2018، وتطبيق مقابل مالي جديد على المرافقين بدءا من يوليو 2017، بالإضافة إلى فرض رسوم وضرائب أخرى على الإقامات الفندقية والتأشيرات ودور السينما والأراضي البيضاء. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحسن كبير في الإسهام السنوي للدخل غير النفطي في إجمالى الإيرادات الحكومية بمتوسط 36% بين 2016 و2022 مقارنة بـ19% خلال الفترة 1970-2014.
ويجدر الإشارة إلى أن حصة الإيرادات غير النفطية سجلت رقما قياسيا في 2020، قدره 47% من إجمالي الإيرادات الحكومية في ظل انخفاض عائدات النفط الحكومية تزامنا مع انهيار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19.
الإصلاحات الضريبية
وساعدت الإصلاحات الضريبية بشكل كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية، وقدرة الحكومة على تنويع مصادر إيراداتها، إذ أصبحت الضرائب على السلع والخدمات المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات الضريبية، وهو ما يمثل نحو 64% من إجمالي الإيرادات غير النفطية وسط ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب توسع الإنتاج والمبيعات في الصناعات غير النفطية. لذلك، نمت الإيرادات غير النفطية كنسبة من الإنفاق الحكومي من 17% في 2015 إلى 35%، واستطاعت في 2024 للمرة الأولى تجاوز 50%، ولكنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بما في ذلك دول مجموعة العشرين التي تتجاوز إسهامات الإيرادات غير النفطية فيها 70% من إجمالي النفقات. لكن يجدر الإشارة إلى أن تنويع الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة عدد ومعدلات الضرائب يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار الخاص. كما أنه من المحتمل ألا يُسهم تعزيز الإيرادات غير النفطية في تعويض آثارها الجانبية السلبية إذا لم تتمكن الحكومة من رفع كفاءة الإنفاق، وضمان النمو الاقتصادي المستدام للقطاع الخاص وسط الإصلاحات الجارية.
استمرار نمو الإيرادات
وفي ظل جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، مدفوعة أيضا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كوفيد-19، يعبر ذلك عن النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة رفع كفاءة الإنفاق، والدور الفعال لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وبرامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة التي ستسهم في زيادة كفاءة وفعالية مستويات الإنفاق.
وقد لعبت سياسة ترشيد النفقات الحكومية دورا أساسيا في الإصلاحات المالية، خاصة من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث استمرت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي في التراجع للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت نحو 11% في 2021 انخفاضًا من نحو 29% في 2011. ووفقا لآخر بيان للموازنة العامة للمملكة، بلغت نسبة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق الحكومي 12.3% في 2022، وزادت نسبة الإنفاق 30% خلال 2023 في ظل ارتفاع الإيرادات تزامنا مع استمرار انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة السياسات الترشيد في النفقات، حيث إن هذا التباطؤ في النفقات الرأسمالية يهدف إلى بناء أساس متين تستطيع من خلاله الصناديق الاستثمارية ومنشآت القطاع الخاص أن تسهم في قيادة المشاريع الرأسمالية بعد الإنجازات الحكومية المتميزة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية. مع ذلك، فإن هذا التراجع في النفقات قد يزيد من الضغط على القطاع الخاص، ويؤثر على التنمية الاجتماعية، فعلى عكس القطاع الخاص الذي يحفزه بشكل أساسي تعظيم الأرباح على المدى القصير، فإن القطاع الحكومي يُركز في الأساس على تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. لذلك، فإن استمرار الحكومة في التركيز على تحسين الرعاية الاجتماعية من خلال زيادة وتنويع استثماراتها في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية يعد الطريقة المثلى للقضاء على الفقر والتفاوت في الأجور وعدم المساواة الاجتماعية.
التحديات العالمية
تشكل التحديات العالمية الراهنة وغير المتوقعة ضغطا على استقرار الوضع المالي، والحفاظ على ميزانية متوائمة. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتنويع ميزانية الحكومة بعيدا عن قطاع النفط، فلا يزال ميزان المالية العامة يعتمد على أسعار النفط، الذي يظل المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية، إذ تسبب انهيار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19 في حدوث عجز بالميزانية على الرغم من الزيادة الملحوظة في الإيرادات غير النفطية، التي بلغ إسهامها في إجمالي الإيرادات مستوى قياسيا عند 47% في 2020، وارتفع في 2024 إلى أعلى نسبة له بتجاوزه 50%.
الإيرادات غير النفطية:
متوسط 1970-2014 = 36.2%
متوسط 2015-2022 = 19.2%
حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي:
متوسط 1970-2014 = 61%
متوسط 2015-2022 = 41.6%
رصيد الميزانية المالية من الناتج المحلي:
2010 = %4.4
2011 = %11.6
2012 = %11.9
2013 = %5.6
2014 = -%3.5
2015 = -%15.8
2016 = -%12.9
2017 = -%9.2
2018 = -%5.9
2019 = -%4.4
2020 = -%11.1
2021 = -%2.3
2022 = %2.5

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