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نحبك يا ولي العهد

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تأتي الذكرى السابعة لبيعة سيدي ولي العهد وكلنا حب وتقدير وتبجيل لهذا الرجل القائد القدوة. لهذا الجيل السعودي الشاب وللأجيال القادمة ولكل الأجيال يبقى سموه رمزا للحلم السعودي الذي نراه كل يوم وفي كل مكان.
أصبح اسم محمد بن سلمان يتردد صداه في كل مكان وفي كل بقعة أسافرها كلما ذكرت السعودية ذكر محمد بن سلمان بل أصبح الناس من كل أنحاء العالم يذكرون مشاريع السعودية النوعية ويشاركون في الحلم السعودي ويتمنون العيش فيها والأجمل أنهم يتمنون نسخة من محمد بن سلمان في بلدانهم.
تأثير الأمير لا يكمن فقط في رؤيته وأحلامه الخلاقة والتي نراها اليوم شاهدة على العصر السعودي الزاهر بل أصبح الجميع يتابع أناقة الأمير وملبسه وعطوراته وكلها تنفد من جميع الأماكن بمجرد التعرف عليها.
ذكرى البيعة السابعة لولي العهد هي ذكرى عزيزة في قلب كل سعودي هي بداية الخير والانطلاق نحو مستقبل أفضل لن أتحدث بالأرقام فهي شواهد في كافة الأصعدة يكفي حجم المؤتمرات والمناسبات الدولية والمشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها من فترة لأخرى.
يكفي أنك عندما تسير في أي منطقة من مناطق المملكة تشعر بالفرح والاعتزاز بهذا البلد الكريم لأننا اليوم في أكبر ورشة عمل تحولية بالعالم لنقل المملكة لمصاف الدول في كل المجالات ولجعلها وجهة سياحية ننقل من خلالها تراثنا الثقافي الغني بكل جميل.
إننا مدينون لك سمو سيدي ولي العهد بالكثير ونتعلم منك كل يوم كيف أن الحلم يتحقق وأن العمل الجاد لا يعرف المستحيل وأن المستحيل لنا كسعوديين اليوم هو أمر بسيط يمكن تحقيقه.

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