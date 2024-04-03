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محمد بن سلمان الاجتياز الآمن لتحديات المستقبل

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تستصحب ذكرى تولي الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد، العديد من الإنجازات المتسارعة التي تشهدها المملكة منذ مجيئه إلى المنصب عام 2017، والتي ما زالت تتوالى بل وتم قطف الكثير من ثمارها.
فلقد حمل قدوم الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد إشارات مهمة كشفت عن توجهات المملكة ليس فقط في الحفاظ على مستوى الحياة والرفاهية بكل تفاصيلها التي يعيشها الشعب السعودي، ولكن أيضاً في استدامة هذه الحياة المتقدمة مستقبلاً، بالاستفادة من كل عطاءات العلم والتقنية والإسهام فيها، والحفاظ على مركز ريادي متقدم بين دول العالم.
ولأن سموه من جيل الشباب المثقف المستنير، فقد ظل ثاقب الوعي بمتطلبات البقاء والتميز والريادة في عالم اليوم، كما أنه، يحفظه الله، صاحب رؤية تستشرف بجلاء معالم المستقبل وتحدياته، ووسائل الاستمرار في الحفاظ على المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، إضافة إلى الارتقاء المستمر بمستوى الحياة في أرض المملكة، لتكون أنموذجاً حضارياً بما يليق بأبناء شعبها على كل الأصعدة.
لقد جاء تمكين الشباب من أجل أن يكونوا وسيلة النماء مثلما ظلوا هدفاً لهذا النماء، إحدى الأولويات التي حرص ولي العهد على تكريسها، باعتبار الطاقات الهائلة التي تختزنها العقول والسواعد الشبابية في حركة النماء، فتسارعت الخطى في تمكينهم وفتح الفرص أمامهم، وها هم اليوم وقد بدأت ملامح عطائهم تتجلى على كافة الأصعدة.
هكذا ظل الوعي بتحديات المستقبل جزءاً مهماً في سعي ولي العهد لرسم الخطى نحو تلك الآفاق، وكانت رؤية 2030 التي قام سموه بهندستها، خطوة جريئة لمواجهة ذلك المستقبل بما يقتضيه من وسائل وإمكانات، فباتت بلادنا في حالة حراك ونجاح مستمر في اجتياز الرؤية مرحلة إثر أخرى، وصولاً لأهدافها المبرمجة بوعي وإدراك.
إن مما يسر الخاطر ويسعد القلب، أن تكون إحدى ثمار التمكين للشباب، ما حققته المملكة من خلال اختيار عاصمتها الرياض لتنظيم معرض إكسبو الدولي في العام 2030، وهو نفس العام الذي يتزامن مع بلوغ رؤية المملكة أهدافها. فلقد كان معظم القائمين على هذا الملف من شباب وشابات المملكة، إذ سهروا عليه، وتابعوا مراحل العمل للفوز بالترشيح الدولي، وراهنوا على تنفيذه بكل ما يحمل من تفاصيل عامرة بالمردود السخي على الوطن، يقودهم سمو ولي العهد ويحفز خطواتهم، حتى باتت أعناق العالم تتطلع منذ الآن للحدث الكبير الذي ستضمه المملكة بعد ست سنوات إن شاء الله.
لقد كانت خطوة عظيمة الفائدة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، حين اختار الأمير محمد بن سلمان ليكون عضده في مسيرة العبور إلى المستقبل، حيث اختار القوي الأمين، الذي يمثل طموحات المملكة في مسارها المستقبلي، ويقود جيلاً من الشباب القادرين على تحقيق هذه الطموحات بكل العزم والكفاءة والإصرار.
حفظ الله ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكتب الله التوفيق لسمو ولي العهد ليكون حادياً للركب الشبابي في صناعة حاضر المملكة ومستقبلها المشرق بإذن الله.

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