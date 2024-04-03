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استمروا بالاحتفال.. واسمحوا لي بالتشفّي قليلا

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول الحاقد والحاسد إن مشاريع الرؤية تطبق بشكل جبري دون مشاركة الشعب، وإن أي منتقد يتم سجنه أو إيقافه، فهل هذا الكلام صحيح؟ ما رأيكم في أن نكشف الحقيقة؟ لنبدأ.
المركز الموحد لاستطلاع الرأي، وهي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها، ببساطة يشارك فيها الأفراد والجهات بكل حرية بإبداء مرئياتهم الخاصة لما فيه مصلحة للبلاد والمواطن، ونعم تتغير الأنظمة بناء على هذه الاستطلاعات، ولنا في نظام الأحوال الشخصية الجديدة مثال حي، وأيضا تم التعديل عليه أخيرا، فحالة الإصلاح قائمة على قدم وساق.
ولم تكتف جهة واحدة بذلك، بل إن بعض الجهات المتخصصة تدعو أيضا للمشاركة عبر مواقعها، ونشرها في مواقع الأخبار، للتأكد من وصول الخبر للمواطنين، مثل سدايا (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) التي قد دعت العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروعي تحديث سياسة مشاركة البيانات، وتعديل لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، ونشرتها ((واس)).
أيضا الهيئة العامة للإحصاء جعلت أدوات قياس مستوى الرضا عن خدماتها على موقعها مفتوحة للجميع، وبنتائج واضحة تحدث على مدى الساعة أمامك، وبشكل تلقائي.
ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري أنشأ مركزا وطنيا لاستطلاعات الرأي العام، يركز على معرفة الرأي العام للشعب السعودي في أهم قضاياه الحالية وتطلعاته.
وليست الجهات الحكومية فقط من تبحث عن مشاركة المواطن، أيضا لدينا مراكز مستقلة وغير ربحية متخصصة في قياس الأثر والرضا، نعم الرضا، أهمها ((المركز السعودي لاستطلاعات الرأي)) الذي يجرى مجموعة واسعة من الاستطلاعات والدراسات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، تتناول وصف الواقع، وتقييمات الأثر، وقياس مستويات الرضا، كما ذكرت.
هذا يعني أن رؤية 2030 ليست رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقط، بل هي رؤية شعب كامل، لديه القنوات التي تمكنه من المشاركة في تشكيل ملامح مشاريعها، وأيضا هو من يصنعها بيده، شعبا وقادة يدا بيد.

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