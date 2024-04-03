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على أعتاب سباعية العزم والنهضة

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تجدّد المملكة سيرها على طريق النهضة والنماء وهي تستقبل الذكرى السابعة لبيعة الصفا التي كانت علامة فارقة في التاريخ السعودي، وإيذانا ببدء عهد جديد لهذه الأمة التي أكرمها الله تعالى بقيادة حكيمة تتقن فن تحويل أمنيات شعبها وتطلعاته إلى واقع معاش، وتبذل كافة الجهود لأجل ترقية واقعه وتأمين مستقبل أبنائه وتقرن الليل بالنهار لتحسين معيشته.
وإن كان السعوديون يتسابقون سنويا لتجديد بيعتهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة، ويستذكرون تلك اللحظات الفريدة التي خلّدها التاريخ في سجلاته بأحرف ناصعة، فإنهم بذلك يعربون عن جزء يسير من مشاعرهم الصادقة لحكامهم وولاة أمرهم، وهي مشاعر راسخة في وجدانهم تقصر كل الكلمات عن الإحاطة بها ووصفها، ويحمدون الله على هذه النعمة التي اختصهم بها الله.
تأتي هذه المناسبة السعيدة التي اكتسبت روحانية المكان وقدسية الزمان وبلادنا تعيش أزهى مراحل تاريخها على كافة الأصعدة، وتقطع في كل يوم خطوات جديدة في طريقها نحو التنمية والتطور والازدهار، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ المملكة التي اختارت الانحياز للمستقبل، وأن تمزج دماء الشباب وطموحهم وحماسهم بحكمة الشيوخ ونظرتهم المعتقة بخبرات السنين، لتكتمل مهمة تجديد مؤسسة صناعة القرار بدماء شابة، تمتلك رؤية طموحة، وتعمل على الوصول إلى مستقبل زاهر، ومن هنا جاءت وصفة القيادة السعودية الفريدة.
ففي مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات تدافع قادة هذه البلاد وعلماؤها ومشايخها إلى قصر الصفا بمكة المكرمة وعلى بعد أمتار قلائل من الكعبة المشرفة، في ليلة مباركة يترقبها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ليعلنوا مبايعتهم لولي عهدهم الأمير محمد بن سلمان الذي جاء اختياره تجسيدا لأحلامهم وتلبية لرغباتهم بعد أن أظهر بما لا يدع مجالا للشك أنه رجل المرحلة الجديدة الذي يعرف مفرداتها ويدرك رغبات السعوديين.
وبمجرد توليه مهام منصبه رسميا لم يضع الأمير الشاب وقته، فقد كانت رؤيته مكتملة ووافية وجامعة، فشهدت المملكة العربية السعودية في تلك السنوات القلائل تغييرات جوهرية نحو الأفضل في كافة الجوانب، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وبدأت النجاحات تتوالى، وأخذت ثمارها اليانعة في الظهور والبروز.
من أبرز ملامح هذه المرحلة المشرقة في التاريخ السعودي رؤية المملكة 2030 التي كانت خطوة رائدة فرضتها الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، وما يشهده من متغيّرات، فجاءت ترجمة فعلية لما ينبغي فعله لمواكبة المستجدات.
ولم يكتف الأمير الملهم بتقديم خلاصة الفكر الذي يحمله، والخطط العلمية الطموحة التي بدأ تنفيذها، بل إن من أبرز ما يميز نهجه العلمي والعملي الدقيق أنه يشرف بصورة شخصية على عملية التنفيذ، ويتابع بنفسه كافة التفاصيل مع الكوادر الوطنية المؤهلة التي استعان بها ومنحها ثقته الكاملة وهيأ لها جميع أسباب النجاح، إلى جانب الكفاءات العالمية التي تدافعت للمشاركة في تجسيد البرنامج الطموح الذي جاء به سموه وإنزاله على أرض الواقع.
لم تكن رؤية المملكة 2030 مجرد معالجات اقتصادية أو خطة للنهضة والتنمية، بل هدفت لإحداث تغييرات جوهرية في بنية المجتمع السعودي وأنظمته، وكانت بمثابة وقفة صادقة مع النفس لمراجعة المسيرة واستخلاص العبر ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها، وتصحيح السلبيات وتجاوزها، لذلك بهرت العالم أجمع بمقاربتها للواقع وما اشتملت عليه من حقائق وخطط قابلة للتطبيق، لذلك تدافعت كبريات الشركات العالمية للمشاركة في تطبيقها والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي وفرتها القيادة السعودية.
وأولت الرؤية كذلك اهتماما كبيرا بالمرأة ونادت بتمكينها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، والاهتمام بقطاع الشباب وزيادة تأهيلهم وتنمية معارفهم وتقليل البطالة في أوساطهم. إضافة إلى تطوير المنظومة القضائية باستحداث وتعديل كثير من القوانين، وهو ما أسهم في تحقيق ثورة تشريعية ضخمة لم تشهد المملكة مثيلالها طوال تاريخها.
خلال هذه الفترة الزاهرة من تاريخ المملكة تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين، من أهمها نظام حقوق كبير السن ورعايته، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الأحداث الذي نص منع الحكم بأي عقوبات بدنية على الأطفال، وهذا التعديل يتناغم مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمواثيق والعهود الدولية. كذلك تم تعديل أنظمة المرور ووثائق السفر والأحوال المدنية، بما يكفل ويصون حقوق المرأة. إضافة إلى إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي. إضافة إلى تعديل قوانين العمل، واعتماد إستراتيجية الأمن الغذائي، والسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال. كما أولت الدولة اهتماما متعاظما بتعزيز القوانين المتبطة بحقوق الإنسان، ومنذ إقرار الرؤية تم حتى الآن إصدار 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان، وأكملت السعودية الإيفاء بتعهداتها الدولية.
كما تضمّنت الرؤية أهمية محاربة الفساد المالي والإداري واستئصاله، وتقديم المفسدين لمحاكمات عادلة لم تستثن أحدا منهم مهما كانت صفته أو وظيفته، وأفلحت تلك الجهود في استرداد أموال هائلة في وقت وجيز، وتمت إعادة ضخ مئات المليارات في دورة الاقتصاد مما أسهم في زيادة القدرة الشرائية وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية المتميزة.
ولأن مثل هذه المساحة اليسيرة لن تكفي بطبيعة الحال لسرد كافة الإنجازات التي تحقّقت خلال الفترة الماضية فيكفي الإشارة إلى أن المملكة أصبحت تعرف في دوائر الاستثمار العالمي بأنها أرض الفرص الواعدة وبات يطلق عليها ((وجهة المستقبل)) التي يتسابق المستثمرون الأجانب على العمل فيها بعد أن وجدوا ما جعلهم يطمئنون على أموالهم وحقوقهم.
ما أود قوله هو أننا أمام سانحة مواتية ومنعطف رئيس في تاريخ بلادنا، التي تنتظرها نهضة شاملة وفق ما تؤكده كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية، لذلك يجب أن تتحول قيم الانتماء لهذا الوطن إلى أفعال حقيقية في حياتنا اليومية، وأن ندعم الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - حتى تحصد بلادنا ثمار ذلك نماء وخيرا ونهضة.

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