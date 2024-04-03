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ذكرى البيعة السابعة والحقبة الخضراء

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود علينا الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونحن على بعد أيام قليلة من أول يوم تم تحديده لمبادرة السعودية الخضراء في السابع والعشرين من مارس كل عام؛ ليكون الاخضرار ميزة هذا العام، كما الأعوام الستة التي سبقته منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، سندا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وقائدا لجيل طموح نحو رؤية شابة وواعدة.
إن عامًا واحدًا لحصر الخطوات الوثّابة للمملكة العربية السعودية سيكون فارقًا بلا شك في تاريخ المملكة على كافة الأصعدة، وهو فارق إيجابي ملحوظ يواصل تقدمه في تحسين جودة حياة المواطن بشكل خاص، وجودة الحياة في العالم بشكل عام، وهو ما ستركز عليه هذه المقالة بحول الله في دور المملكة البيئي المتنامي وما يتوقع منها.
إن التحول من الاعتماد الكامل على عائدات النفط والذي تنص عليه أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وتنويع الاقتصاد غير النفطي من أجل تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تهدد المناخ العالمي لم يكن بالخيار السهل الذي وضعه ولي العهد كمؤشر مهم للمستقبل، ولكنه ضرورة لتحقيق مستقبل أكثر استدامه، وهذا ما صرح به ولي العهد بأن: ((البدء برحلة نحو مستقبل أكثر خضرة لم يكن أمرًا سهلًا، ولكن تماشيًا مع رؤيتنا التطويرية الشاملة، فإننا لا نتجنب الخيارات الصعبة)).
هذه الروح المتحدية للصعاب هي الميزة التي يراهن عليها الجيل القادم، لأن من يتهيب مثل هذه القرارات الحاسمة في اقتصادات دول كبيرة، لن يملك خيار الحلم بغد واحد، ولا الطموح بتعزيز القدرات التنافسية لدى الجيل الشاب، ولا حثهم على الابتكار والتجديد وبالتالي التطور والنمو ثم التقدم والسيادة.
لا تكمن هذه القوة لمثل هذا الخيار الصعب في الطموح للأفضل وحسب، بل إنها خطوة مهمة -ضمن خطوات كثيرة أخرى في مجالات حياة المواطن السعودي ومن يقيم على أرضها- لرفع مستوى جودة الحياة للأجيال القادمة بضمان عالم آمن من أخطار التلوث، والاحتباس الحراري، وتدهور التنوع البيولوجي، وغيرها من المخاطر التي تهدد العالم اليوم وستزيد مستقبلا إن لم تُتخذ قرارات دولية جريئة لوقف التهديد، وتعويض الخسائر.
إن الاستدامة التي تضمنها مبادرة السعودية الخضراء والتي شهدنا أولى أيامها قبل أسبوع، يجب أن تكون ((عهدا)) وثيقا يلتزم به كل مواطن ومقيم، وأن تكون جزءا من نمط حياة كل فرد فينا، وغاية نسعى لتحقيقها وضمانها للأجيال القادمة. وما رأيناه من خطوات حثيثة تحققت منذ إعلان هذه المبادرة عام 2021 والخطة المستدامة التي وضعت لها من خلال زيادة التشجير، وحماية المناطق البرية والبحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية إلا نتاج جهود مباركة قامت على توحيد الرؤى والجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر بإطلاق أكثر من 80 مبادرة استثمارية، والحرص على تسريع الانتقال الأخضر، وأخذ خطوة عالمية باعتبار قضية المناخ ((قضية دولية)) أبرمت لها عدد من الاتفاقيات، وعقدت لأجلها عدد من المؤتمرات، وأطلقت إحدى أهم المبادرات العالمية المتمثلة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبدأت بخطوة رائدة في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
إن عامًا قادمًا نحتفي فيه بولي العهد وقيادته الواعدة لهذه الوطن ونحن نعلم تمامًا حرصه البالغ الذي يترجم بفعل تنموي، وإنساني رائد على مستوى العالم؛ سيكون عامًا آخر في الحقبة الخضراء التي وعد بها الجيل القادم، وأكد عليها حين إطلاق مبادرة السعودية الخضراء بأن: ((الجيل القادم في المملكة والعالم يطالب بمستقبل أنظف وأكثر استدامة))، عام من جودة الحياة التي نراها خضراء مزدهرة.

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