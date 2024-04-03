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5 أيام لإدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت وزارة التعليم الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي، إذ تتم الحركة بشكل إلكتروني، عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، وفتح نظام نور لإدخال الرغبات من 12 حتى 16 شوال المقبل، وإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي خلال الفترة من 8 حتى 12 من ذي القعدة المقبل.
وأوضح الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، أنه يمكن الاعتراض على نتيجة الحركة خلال فترة الاعتراضات، التي تمتد لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة، وبعد الانتهاء من فترة الاعتراضات يتم اعتماد نتيجة الحركة بشكل رسمي، وتكون مباشرة المعلمين المنقولين اعتبارا من عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1446.
آلية المفاضلة في النقل الداخلي
. تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم، مطروحاً منه أيام الغياب بدون عذر، ويتم رد الغياب من تاريخ الـ 29 محرم 1445، حتى 9 شوال 1445.
. في حال التساوي تكون المفاضلة حسب النسبة الموزونة والتي تتكون من:
عدد أيام الغياب بعذر (30 نقطة) + المعدل التراكمي (20 نقطة) + عام التخرج (20 نقطة) + درجة الأداء الوظيفي للعام السابق (20 نقطة).
. عند التساوي فيما سبق تتم المفاضلة وفق الآتي:
تاريخ المباشرة الأقدم باليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم بعام التخرج، ثم الأعلى بالأداء الوظيفي للعام السابق.

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