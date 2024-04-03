5 أيام لإدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين

(MENAFN
- Al Watan) اعتمدت وزارة التعليم الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي، إذ تتم الحركة بشكل إلكتروني، عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، وفتح نظام نور لإدخال الرغبات من 12 حتى 16 شوال المقبل، وإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي خلال الفترة من 8 حتى 12 من ذي القعدة المقبل.
وأوضح الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، أنه يمكن الاعتراض على نتيجة الحركة خلال فترة الاعتراضات، التي تمتد لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة، وبعد الانتهاء من فترة الاعتراضات يتم اعتماد نتيجة الحركة بشكل رسمي، وتكون مباشرة المعلمين المنقولين اعتبارا من عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1446.
آلية المفاضلة في النقل الداخلي
. تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم، مطروحاً منه أيام الغياب بدون عذر، ويتم رد الغياب من تاريخ الـ 29 محرم 1445، حتى 9 شوال 1445.
. في حال التساوي تكون المفاضلة حسب النسبة الموزونة والتي تتكون من:
عدد أيام الغياب بعذر (30 نقطة) + المعدل التراكمي (20 نقطة) + عام التخرج (20 نقطة) + درجة الأداء الوظيفي للعام السابق (20 نقطة).
. عند التساوي فيما سبق تتم المفاضلة وفق الآتي:
تاريخ المباشرة الأقدم باليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم بعام التخرج، ثم الأعلى بالأداء الوظيفي للعام السابق.
MENAFN03042024000089011017ID1108056873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.