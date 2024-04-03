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محمد بن سلمان اللاعب الأول في السياسة العالمية لعام 2023

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مركز أبحاث الشؤون الدبلوماسية الذي يتخذ من العاصمة السويسرية جنيف مقرا له أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تم اختياره كـ((سياسي العام 2023)).
ويأتي هذا الاعتراف في ضوء دوره المحوري في انضمام المملكة إلى كل من منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، وموقعه الفعال في توقيع الاتفاق التاريخي مع إيران.
ويقول مركز thediplomaticaffairs إن الأمير محمد بن سلمان، أظهر قيادة ملحوظة وبراعة دبلوماسية في التنقل في المشهد المعقد للسياسة العالمية. ولم يؤد نهجه البصري إلى إعادة تشكيل السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية فحسب، بل أيضا علاقاتها الدولية، مما وضع المملكة كلاعب حيوي في المجال العالمي.
وتعد عضوية منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس معلما هاما للمملكة العربية السعودية، وتمثل فصلا جديدا في علاقاتها الدولية. إن دخول المملكة إلى هذه المحافل المؤثرة يدل على وزنها الجيوسياسي المتزايد والتزامها بالدبلوماسية متعددة الأطراف. كانت قيادة محمد بن سلمان جزءا لا يتجزأ من هذه الإنجازات، حيث توسط في العلاقات وأبحر في المفاوضات ببراعة.
عام على المصالحة
ومر عام على أهم تطور إقليمي في الشرق الأوسط، بوساطة صينية، حيث تم إعلان عودة العلاقات بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما.
وأعلنت السعودية وإيران بوساطة الصين، في بيان، يوم 10 مارس 2023، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، حيث كانت العلاقات قد انقطعت بين البلدين في عام 2016، وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن علاقة المملكة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول.
حيث تتطلع المملكة إلى أن تنعكس عودة العلاقات مع إيران إيجابيا على المنطقة والعالم.
وأثبتت السعودية عددا من العوامل عند توقيعها الاتفاق، توضح التحول في توجهات القيادة السعودية، خلال الآونة الأخيرة، إلى مرحلة أكثر ديناميكية وانفتاحا تجاه مجريات الشؤون الإقليمية والعالمية بحكم المقدرات والإمكانات السعودية المتعددة ضمن رؤية سعودية طموحة (رؤية المملكة 2030) لتحويل المملكة إلى فاعل إقليمي مؤثر في الشرق الأوسط، بل وينقلها إلى مصاف الدول المؤثرة عالميا ويعزز مصالحها إقليميا وعالميا.
وبدأ عدد من المبادرات الثنائية، بما في ذلك برنامج الإعفاء من التأشيرة لزيادة عدد الزوار وتشجيع سفر رجال الأعمال بين الطرفين، كما زار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني محمد آرام الرياض لتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، وزار وفد عسكري إيراني معرض ((إيديكس)) الرياض بدعوة من السعودية.
وقد أدى الاتفاق إلى تحسين العلاقات بينهما وإلى خفض التوترات والتهدئة بمنطقة الخليج.
منظمة شنغهاي للتعاون
ووافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة ((شريك للحوار))، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.
وتأسست منظمة شنغهاي في 2001 كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية لآسيا الوسطى بمواجهة المؤسسات الغربية. وإلى جانب الصين، تضم المنظمة ثماني دول هي روسيا والهند وباكستان وكازاخستان ودول أخرى من دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى. كما تضم دولا أخرى لها صفة مراقب أو شريك في الحوار مثل إيران ومصر وقطر.
ويأتي انضمام السعودية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الكشف عن اتفاق مهم رعته بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.
وأشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالتحسن الأخير في العلاقات بين إيران والسعودية، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي أول تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد شي أن الحوار الذي ترعاه الصين ((سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن الإقليميين)).
مجموعة بريكس
وباشرت السعودية بشكل رسمي عضويتها الكاملة في مجموعة بريكس التي كانت تضم قبل قرارها الانفتاح على أعضاء جدد، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وإلى جانب المملكة العربية السعودية، قرر التكتل أيضا خلال اجتماع سابق له العام الماضي في جوهانسبورغ، ضم كل من إيران والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
وأفاد التلفزيون السعودي بأن المملكة قد باشرت رسميا عضويتها في مجموعة بريكس بشكل كامل. ويأتي انضمام السعودية في غمرة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وما زالت السعودية رغم ذلك تتمتع بعلاقات قوية مع واشنطن.
لكن السعودية تتجه على نحو متزايد صوب شق طريقها الخاص بسبب القلق من أن الولايات المتحدة أصبحت أقل التزاما بأمن الخليج مما كانت عليه في السابق.
وقادت الصين، أكبر مستهلك للنفط السعودي، الدعوات المطالبة بتوسع مجموعة بريكس لتمثل ثقلا موازيا للغرب. وقد يعزز التوسع طموح المجموعة المعلن في أن تصبح مدافعا عن جنوب العالم.
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أعلن خلال قمة للمجموعة انعقدت بجوهانسبورغ في 24 أغسطس الماضي، عن ضم ست دول جديدة إلى التكتل المؤلف إضافة لبلاده، من البرازيل وروسيا والهند والصين، اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وتضم تلك القائمة إلى جانب السعودية، كلا من إيران والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
وتقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى التكتل الذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.
أبرز مشاركاته السياسية:
16 يوليو 2023
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وعقدوا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، خاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
22 أكتوبر 2023
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا.
وعقدا اجتماعا موسعا وجلسة مباحثات رسمية، وقد جرى خلال الاجتماع وجلسة المباحثات الرسمية استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
11 نوفمبر 2023
انطلقت في الرياض، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية، ((لتوحيد الجهود والخروج بموقف موحد)) والدعوة إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، خشية أن يتسع نطاق العنف في المنطقة.
وتأتي الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال.
وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لدى افتتاحه القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة، إدانة المملكة ورفضها القاطع للحرب التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت دور العبادة والمستشفيات والبنى التحتية.
5 ديسمبر 2023
صدر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لدولة قطر، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، وأعرب الجانبان في الشأن السياسي، عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم يعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، وأكدا على أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي الشأن الأمني والعسكري، نوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية.
7 فبراير 2024
رحب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بأخيه الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين؛ مشيدا بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط المملكتين وشعبيهما الشقيقين. حيث يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني.
وأعرب عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تجاه وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار والنماء لشعوبها، منوها سموه بأن ما يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني واللجان المنبثقة عنه من أعمال ومبادرات في كافة مجالات التعاون؛ من شأنها أن تحقق المنفعة لمواطني البلدين وتلبي تطلعات قيادتيهما.

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