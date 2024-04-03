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تعاقدات تاريخية ومنافسات قوية

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت كرة القدم السعودية، خصوصًا دوري روشن السعودي للمحترفين، قفزة نوعية خلال عام بالتعاقد مع لاعبين عالميين كان حلما أن نشاهدهم في الملاعب السعودية، لكن الحلم تحقق نظير الدعم التاريخي الذي يجده قطاع الرياضة السعودي، خصوصا كرة القدم، من قِبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، فمن كان يتخيل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي نيمار، قائد ((السيليساو))، سيتنافسان في مباراة رسمية بالدوري السعودي للمحترفين!؟ ومن كان يتصور أن الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم 2022، سيواجه الجزائري رياض محرز!؟ كل ذلك وغيره بات حقيقة بفضل دعم ولي العهد اللامحدود للرياضة السعودية.
مواجهات قوية
تحولت الأحلام السعودية من الخيال إلى الواقع بوجود الدون كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر، وراقص السامبا نيمار في ناديه الهلال، ومواجهة الاتحاد بقيادة بنزيما أمام الأهلي بزعامة محرز.
وتواجه رونالدو وبنزيما، اللذان شكّلا ثنائية رهيبة في ريال مدريد على مدى 9 مواسم، فازا خلالها بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وسيتقابلان مع فريقيهما في الـ14 من ديسمبر المقبل بجدة ضمن منافسات الجولة الـ17.
واقع ملموس
بات حلم السعوديين واقعًا ملموسًا مع انطلاق دوري روشن السعودي في الـ11 من أغسطس الماضي وسط تطلعات المسؤولين والرياضيين في المملكة الثرية بأن تصبح بطولتها تدريجيًا ضمن أبرز الدوريات في العالم، وفي ظل تساؤلات مشروعة حول قدرته على أن تتجه نحو العالمية بعد تعاقدها مع نجوم دولية.
ومع هذا التحول في الدوري السعودي، اتضحت معالم أحد المجالات المتنوعة التي تضمنتها ((رؤية المملكة 2030))، التي سمحت بإمكانية الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية عبر تحفيز القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام في تنمية الرياضة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
ويعد التوسع الاستثنائي في كرة القدم ضمن مشروع طويل الأمد، يتضمن استقطاب الكفاءات الضرورية، لتحقيق الهدف المنشود بوضع الدوري السعودي ضمن أهم وأقوى 10 دوريات في العالم.
أساطير عالميين
توالت التعاقدات وتسارعت وتيرة الصفقات المبرمة مع نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، من إنجلترا إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وغيرها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فبعد أن تعاقد النصر في يناير الماضي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عزز العالمي صفوفه بالسنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونخ، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد، والبرتغالي أوتافيو من بورتو.
من جهته، اصطاد الهلال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بعد 6 مواسم قضاها في باريس سان جيرمان، فضلًا عن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني، والمدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي، والبرتغالي روبين نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي.
وبعدما وقّع الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، تعاقد مع مواطنه لاعب الوسط نجولو كونتي من تشلسي، والبرتغالي جوتا من سيلتيك جلاسكو، والبرازيلي فابينيو من ليفربول. أما الأهلي فتمكن من استقطاب الجزائري رياض محرز لصفوفه قادمًا من مانشستر سيتي، بعدما فاز معه بدوري أبطال أوروبا، وتعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي من تشلسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينيو من ليفربول، والإيفواري فرانك كيسيه من برشلونة، والفرنسي آلان سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، بالإضافة إلى التركي مريح دميرل من أتالانتا الإيطالي، والبرازيلي روجير إيبانيز من روما الإيطالي، والجوهرة الإسبانية جابيري فيجا من سلتا فيجو الإسباني.
تعاقدات قوية
لم تقتصر التعاقدات المثيرة على الرباعي الكبير، بل تعاقد الاتفاق مع الدولي الإنجليزي الشهير جوردان هندرسون قادمًا من ليفربول، بعدما تعاقد مع المدرب الإنجليزي ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، والمدافع الإسكتلندي جاك هيندري، والفرنسي موسى ديمبيلي. بينما وقع الشباب، الذي سبق له أن استقطب النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، مع البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.
40 قناة
حظي الدوري السعودي بعد التعاقدات المثيرة والقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية باهتمام إعلامي عالمي واسع، وبات حديث الصحف والقنوات العالمية، بل إنه بات محط أنظار عشاق كرة القدم العالمية، وأضحت أكثر من 40 قناة عالمية بمختلف الدول تنقل منافسات الدوري بعدة لغات.
- الأندية السعودية استقطبت أبرز نجوم كرة القدم العالمية
- البداية كانت بقدوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو
- أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي تعاقدت مع نجوم لامعة
- الاتفاق والشباب دخلا سباق التعاقدات المثيرة مع الرباعي
- المملكة تسعى إلى أن يكون الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم
- اهتمام إعلامي عالمي بالتعاقدات السعودية الكبرى
- أكثر من 40 قناة عالمية باتت تنقل الدوري السعودي مباشرة
- روشن جذب أنظار الجماهير العالمية بوفرة النجوم
- مواعيد مرتقبة لمواجهات قوية بين نجوم المستديرة في الدوري السعودي

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