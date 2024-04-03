تعاقدات تاريخية ومنافسات قوية

(MENAFN
- Al Watan) شهدت كرة القدم السعودية، خصوصًا دوري روشن السعودي للمحترفين، قفزة نوعية خلال عام بالتعاقد مع لاعبين عالميين كان حلما أن نشاهدهم في الملاعب السعودية، لكن الحلم تحقق نظير الدعم التاريخي الذي يجده قطاع الرياضة السعودي، خصوصا كرة القدم، من قِبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، فمن كان يتخيل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي نيمار، قائد ((السيليساو))، سيتنافسان في مباراة رسمية بالدوري السعودي للمحترفين!؟ ومن كان يتصور أن الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم 2022، سيواجه الجزائري رياض محرز!؟ كل ذلك وغيره بات حقيقة بفضل دعم ولي العهد اللامحدود للرياضة السعودية.
مواجهات قوية
تحولت الأحلام السعودية من الخيال إلى الواقع بوجود الدون كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر، وراقص السامبا نيمار في ناديه الهلال، ومواجهة الاتحاد بقيادة بنزيما أمام الأهلي بزعامة محرز.
وتواجه رونالدو وبنزيما، اللذان شكّلا ثنائية رهيبة في ريال مدريد على مدى 9 مواسم، فازا خلالها بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وسيتقابلان مع فريقيهما في الـ14 من ديسمبر المقبل بجدة ضمن منافسات الجولة الـ17.
واقع ملموس
بات حلم السعوديين واقعًا ملموسًا مع انطلاق دوري روشن السعودي في الـ11 من أغسطس الماضي وسط تطلعات المسؤولين والرياضيين في المملكة الثرية بأن تصبح بطولتها تدريجيًا ضمن أبرز الدوريات في العالم، وفي ظل تساؤلات مشروعة حول قدرته على أن تتجه نحو العالمية بعد تعاقدها مع نجوم دولية.
ومع هذا التحول في الدوري السعودي، اتضحت معالم أحد المجالات المتنوعة التي تضمنتها ((رؤية المملكة 2030))، التي سمحت بإمكانية الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية عبر تحفيز القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام في تنمية الرياضة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
ويعد التوسع الاستثنائي في كرة القدم ضمن مشروع طويل الأمد، يتضمن استقطاب الكفاءات الضرورية، لتحقيق الهدف المنشود بوضع الدوري السعودي ضمن أهم وأقوى 10 دوريات في العالم.
أساطير عالميين
توالت التعاقدات وتسارعت وتيرة الصفقات المبرمة مع نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، من إنجلترا إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وغيرها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فبعد أن تعاقد النصر في يناير الماضي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عزز العالمي صفوفه بالسنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونخ، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد، والبرتغالي أوتافيو من بورتو.
من جهته، اصطاد الهلال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بعد 6 مواسم قضاها في باريس سان جيرمان، فضلًا عن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني، والمدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي، والبرتغالي روبين نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي.
وبعدما وقّع الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، تعاقد مع مواطنه لاعب الوسط نجولو كونتي من تشلسي، والبرتغالي جوتا من سيلتيك جلاسكو، والبرازيلي فابينيو من ليفربول. أما الأهلي فتمكن من استقطاب الجزائري رياض محرز لصفوفه قادمًا من مانشستر سيتي، بعدما فاز معه بدوري أبطال أوروبا، وتعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي من تشلسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينيو من ليفربول، والإيفواري فرانك كيسيه من برشلونة، والفرنسي آلان سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، بالإضافة إلى التركي مريح دميرل من أتالانتا الإيطالي، والبرازيلي روجير إيبانيز من روما الإيطالي، والجوهرة الإسبانية جابيري فيجا من سلتا فيجو الإسباني.
تعاقدات قوية
لم تقتصر التعاقدات المثيرة على الرباعي الكبير، بل تعاقد الاتفاق مع الدولي الإنجليزي الشهير جوردان هندرسون قادمًا من ليفربول، بعدما تعاقد مع المدرب الإنجليزي ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، والمدافع الإسكتلندي جاك هيندري، والفرنسي موسى ديمبيلي. بينما وقع الشباب، الذي سبق له أن استقطب النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، مع البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.
40 قناة
حظي الدوري السعودي بعد التعاقدات المثيرة والقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية باهتمام إعلامي عالمي واسع، وبات حديث الصحف والقنوات العالمية، بل إنه بات محط أنظار عشاق كرة القدم العالمية، وأضحت أكثر من 40 قناة عالمية بمختلف الدول تنقل منافسات الدوري بعدة لغات.
- الأندية السعودية استقطبت أبرز نجوم كرة القدم العالمية
- البداية كانت بقدوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو
- أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي تعاقدت مع نجوم لامعة
- الاتفاق والشباب دخلا سباق التعاقدات المثيرة مع الرباعي
- المملكة تسعى إلى أن يكون الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم
- اهتمام إعلامي عالمي بالتعاقدات السعودية الكبرى
- أكثر من 40 قناة عالمية باتت تنقل الدوري السعودي مباشرة
- روشن جذب أنظار الجماهير العالمية بوفرة النجوم
- مواعيد مرتقبة لمواجهات قوية بين نجوم المستديرة في الدوري السعودي
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