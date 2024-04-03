مهرجانان عالميان للهجن وكأس ثمينة للفروسية

(MENAFN
- Al Watan) شهدت المملكة تطورا ملحوظا في كل الألعاب الرياضية المختلفة، ولعل رياضات سباقات الهجن والفروسية ورياضة المحركات من أهم الرياضات التي سجلت فيها المملكة خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة، سواء على صعيد تنظيم البطولات واستضافتها، أو تسجيل النتائج المميزة فيها من قِبل الرياضيين السعوديين. ويعد مهرجان كأس ولي العهد للهجن أشهر وأكبر السباقات السنوية التي تنظمها المملكة، ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف سنويًا، وكذلك كأس السعودية لسباقات الخيل، الذي يعد أغلى وأهم سباقات الخيل في العالم، بالإضافة إلى نجاح المملكة في تنظيم منافسات ((رالي داكار)) المعروف، الذي أصبح حدثا رياضيا كبيرا تشهده المملكة مطلع كل عام ميلادي، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم منافسات سباقات Formula 1، وFormula E، وامتلاك المملكة حلبة سباقات كبرى في Formula 1، وجائزة كبرى تسمى باسم المملكة في السباق العالمي المثير للغاية، واستضافة كأس العالم للأندية للعبة كرة اليد (سوبر جلوب)، وبطولة العالم لرفع الأثقال، والبطولات القتالية، وغيرها من البطولات العالمية في مختلف الألعاب، إلى جانب نيل حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية (آسياد) 2034.
مهرجانان عالميان
تعد رياضة سباقات الهجن رياضة عربية أصيلة، وبات تنظيم مهرجانين عالميين لسباقات الهجن كل عام خلال فبراير وأغسطس أمرًا واقعًا، وأصبحا الأغلى والأعلى عالميًا، وهما مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للهجن، اللذان يتنافس خلالهما عدد كبير من ملاك الهجن ومحبو رياضة الهجن.
كأس السعودية
تنظم المملكة سنويا إحدى بطولات الفروسية العالمية في المملكة على غرار السباقات المقامة في أوروبا، تعد أكبر بطولة عالمية لسباقات الخيل والفروسية، وهي كأس السعودية للفروسية، التي تقام سنويًا في الرياض، وأضحت أعلى السباقات العالمية قيمة في الجوائز، وباتت تشد الأنظار، حيث يتابعها ملايين من عشاق الفروسية في العالم، وتشارك فيها أقوى وأفضل الجياد العالمية والعربية.
رالي داكار
نجحت المملكة في استضافة وتنظيم ((رالي داكار)) الشهير على مدى 10 سنوات متتالية تحت مسمى ((رالي داكار - السعودية))، الذي شهد نجاحًا باهرًا خلال النسخ الخمس الماضية، وشهد يناير الماضي النسخة الخامسة.
والأهم أن المملكة نظمت راليات أخرى مهمة، منها رالي حائل الذي يعد واحدًا من أشهر الراليات في العالم خلال الفترة الأخيرة، ورالي عسير ورالي القصيم.
جائزة كبرى
باتت جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1، التي تستضيفها المملكة سنويًا، واحدة من سباقات الـFormula 1، وتقام منافساتها على حلبة فريدة في العالم تحت الإضاءة الليلية، وهي حلبة كورنيش جدة.
كما أن منافسات Formula E وصلت إلى المملكة، وبات سباق Formula E الدرعية واحدًا من أشهر سباقات السيارات العالمية.
دورة آسياد
أسند المجلس الأوليمبي الآسيوي للمملكة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 في نجاح باهر لوزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية، وبدأت التحضيرات لاستضافة الحدث القاري التاريخي. ولتجهيز اللاعبين السعوديين للمشاركة في البطولة بكل قوة، استحدثت المملكة دورة الألعاب السعودية، التي تقام سنويًا. وبعد نجاح تجربتها في النسخة الأولى، ستنطلق خلال الفترة المقبلة النسخة الثانية بمشاركة أكثر من 6000 لاعب.
شتوية آسيا
تسبق استضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2034 استضافتها وتنظيمها دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، التي ستقام في تروجينا بمدينة نيوم، وهو مشروع منتجع جبلي من المقرر الانتهاء منه في 2026.
عالمية اليد
نجحت المملكة في تنظيم واستضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) أربعة أعوام منذ 2021، وكانت النسخ الماضية للبطولة محل إشادة عالمية، سواء على الصعيد الفني أو التنظيم اللافت للأنظار، مما يفتح الآفاق أمام تنظيم بطولات أقوى وأكبر مثل كأس آسيا وكأس العالم للعبة مستقبلًا.
مونديال الأثقال
استضافت المملكة بطولة العالم لرفع الأثقال، المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024. وشهدت البطولة العالمية نجاحًا سعوديًا كبيرًا من ناحية التنظيم. كما ستستضيف المملكة دورة الألعاب العالمية القتالية خلال أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للناشئين في المبارزة.
نزالات تاريخية
نجحت المملكة في استضافة نزالات تاريخية في الملاكمة والمصارعة الحرة، وستنظم العديد من النزلات المقبلة، منها النزال الأشرس في الألعاب القتالية المختلطة الذي شهدته الرياض أخيرا. وقد استضافت المملكة مناسبات عدة في المصارعة الحرة والملاكمة على ألقاب عالمية كبرى، وستستضيف خلال الأيام المقبلة نزالًا تاريخيًا في الملاكمة.
بطولات عالمية نظمتها وستنظمها المملكة بنجاح
- مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن
- مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف
- كأس السعودية للخيل سباق عالمي بجوائز هي الأعلى
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034
- تنظيم ((رالي داكار)) الدولي 10 سنوات
- جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1
- Formula E الدرعية بات من أهم السباقات
- استضافة البطولة العالمية القتالية
- استضافة بطولة العالم للمبارزة للناشئين
- استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال
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