Thursday, 04 April 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهرجانان عالميان للهجن وكأس ثمينة للفروسية

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت المملكة تطورا ملحوظا في كل الألعاب الرياضية المختلفة، ولعل رياضات سباقات الهجن والفروسية ورياضة المحركات من أهم الرياضات التي سجلت فيها المملكة خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة، سواء على صعيد تنظيم البطولات واستضافتها، أو تسجيل النتائج المميزة فيها من قِبل الرياضيين السعوديين. ويعد مهرجان كأس ولي العهد للهجن أشهر وأكبر السباقات السنوية التي تنظمها المملكة، ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف سنويًا، وكذلك كأس السعودية لسباقات الخيل، الذي يعد أغلى وأهم سباقات الخيل في العالم، بالإضافة إلى نجاح المملكة في تنظيم منافسات ((رالي داكار)) المعروف، الذي أصبح حدثا رياضيا كبيرا تشهده المملكة مطلع كل عام ميلادي، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم منافسات سباقات Formula 1، وFormula E، وامتلاك المملكة حلبة سباقات كبرى في Formula 1، وجائزة كبرى تسمى باسم المملكة في السباق العالمي المثير للغاية، واستضافة كأس العالم للأندية للعبة كرة اليد (سوبر جلوب)، وبطولة العالم لرفع الأثقال، والبطولات القتالية، وغيرها من البطولات العالمية في مختلف الألعاب، إلى جانب نيل حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية (آسياد) 2034.
مهرجانان عالميان

تعد رياضة سباقات الهجن رياضة عربية أصيلة، وبات تنظيم مهرجانين عالميين لسباقات الهجن كل عام خلال فبراير وأغسطس أمرًا واقعًا، وأصبحا الأغلى والأعلى عالميًا، وهما مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للهجن، اللذان يتنافس خلالهما عدد كبير من ملاك الهجن ومحبو رياضة الهجن.
كأس السعودية

تنظم المملكة سنويا إحدى بطولات الفروسية العالمية في المملكة على غرار السباقات المقامة في أوروبا، تعد أكبر بطولة عالمية لسباقات الخيل والفروسية، وهي كأس السعودية للفروسية، التي تقام سنويًا في الرياض، وأضحت أعلى السباقات العالمية قيمة في الجوائز، وباتت تشد الأنظار، حيث يتابعها ملايين من عشاق الفروسية في العالم، وتشارك فيها أقوى وأفضل الجياد العالمية والعربية.
رالي داكار
نجحت المملكة في استضافة وتنظيم ((رالي داكار)) الشهير على مدى 10 سنوات متتالية تحت مسمى ((رالي داكار - السعودية))، الذي شهد نجاحًا باهرًا خلال النسخ الخمس الماضية، وشهد يناير الماضي النسخة الخامسة.
والأهم أن المملكة نظمت راليات أخرى مهمة، منها رالي حائل الذي يعد واحدًا من أشهر الراليات في العالم خلال الفترة الأخيرة، ورالي عسير ورالي القصيم.
جائزة كبرى

باتت جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1، التي تستضيفها المملكة سنويًا، واحدة من سباقات الـFormula 1، وتقام منافساتها على حلبة فريدة في العالم تحت الإضاءة الليلية، وهي حلبة كورنيش جدة.
كما أن منافسات Formula E وصلت إلى المملكة، وبات سباق Formula E الدرعية واحدًا من أشهر سباقات السيارات العالمية.
دورة آسياد
أسند المجلس الأوليمبي الآسيوي للمملكة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 في نجاح باهر لوزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية، وبدأت التحضيرات لاستضافة الحدث القاري التاريخي. ولتجهيز اللاعبين السعوديين للمشاركة في البطولة بكل قوة، استحدثت المملكة دورة الألعاب السعودية، التي تقام سنويًا. وبعد نجاح تجربتها في النسخة الأولى، ستنطلق خلال الفترة المقبلة النسخة الثانية بمشاركة أكثر من 6000 لاعب.
شتوية آسيا
تسبق استضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2034 استضافتها وتنظيمها دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، التي ستقام في تروجينا بمدينة نيوم، وهو مشروع منتجع جبلي من المقرر الانتهاء منه في 2026.
عالمية اليد

نجحت المملكة في تنظيم واستضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) أربعة أعوام منذ 2021، وكانت النسخ الماضية للبطولة محل إشادة عالمية، سواء على الصعيد الفني أو التنظيم اللافت للأنظار، مما يفتح الآفاق أمام تنظيم بطولات أقوى وأكبر مثل كأس آسيا وكأس العالم للعبة مستقبلًا.
مونديال الأثقال
استضافت المملكة بطولة العالم لرفع الأثقال، المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024. وشهدت البطولة العالمية نجاحًا سعوديًا كبيرًا من ناحية التنظيم. كما ستستضيف المملكة دورة الألعاب العالمية القتالية خلال أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للناشئين في المبارزة.
نزالات تاريخية

نجحت المملكة في استضافة نزالات تاريخية في الملاكمة والمصارعة الحرة، وستنظم العديد من النزلات المقبلة، منها النزال الأشرس في الألعاب القتالية المختلطة الذي شهدته الرياض أخيرا. وقد استضافت المملكة مناسبات عدة في المصارعة الحرة والملاكمة على ألقاب عالمية كبرى، وستستضيف خلال الأيام المقبلة نزالًا تاريخيًا في الملاكمة.
بطولات عالمية نظمتها وستنظمها المملكة بنجاح
- مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن
- مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف
- كأس السعودية للخيل سباق عالمي بجوائز هي الأعلى
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034
- تنظيم ((رالي داكار)) الدولي 10 سنوات
- جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1
- Formula E الدرعية بات من أهم السباقات
- استضافة البطولة العالمية القتالية
- استضافة بطولة العالم للمبارزة للناشئين
- استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال

MENAFN03042024000089011017ID1108056870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث