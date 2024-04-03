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سيدات السعودية يغزون البطولات الدولية

4/3/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) حتى وقت قريب كانت الرياضة النسائية في المملكة محصورة على مشهد الهواة والأندية النسائية المتوارية عن الأنظار، إلا أنها باتت اليوم في قلب المشهد، وتحظى بكامل الفرصة لتحقيق الطموحات وصناعة المنجزات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية بصورة عامة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويعتبر تأهل لاعبة التايكوندو دنيا أبو طالب إلى أولمبياد باريس 2024 آخر الإنجازات الرياضية النسائية السعودية.
إنجاز جديد

أكدت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب تطور الرياضة النسائية في المملكة بعدما بلغت أولمبياد باريس 2024، بتفوقها على نظيراتها في القارة الآسيوية.
عالم الاحتراف

حققت الرياضة النسائية في السعودية العديد من الأولويات والمنجزات في السنوات الأخيرة، صاحبت الدعم الكبير من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولم تكن كثير من السيدات السعوديات المهتمات بعالم الرياضة يتخيلن حجم التطور الذي باتت عليه اليوم الرياضة النسائية في السعودية من تحولها السريع من الهواة إلى عالم الاحتراف والتمكين في السنوات القليلة الماضية.
شراكة الأندية
منحت المملكة الفرصة كاملة للسيدات الرياضيات لممارسة مختلف أنواع الرياضات وفقا لرؤية 2023 وانطلقت الفتيات السعوديات يبحثن عن إنجازات تحققها على الصعيد الفردي أو الجماعي في العديد من الدوريات التي تعتبر نقلة نوعية للرياضة السعودية من حيث التنظيم والجوائز المالية.
والأندية شريك رئيس في تطوير الرياضة والتسجيل الرسمي للاعبات مما أسهم في نقل اللعبة من عالم الهواة إلى الاحتراف.
بطولات كرة القدم

تشارك المرأة السعودية في البطولات المتاحة كافة، وتم إطلاق دوري للسيدات حظي بحضور وسائل الإعلام لنقله للمرة الأولى في التاريخ، كما أطلق دوري كرة قدم الصالات.
واختتمت قبل أيام، النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات بمشاركة 8 فرق، وتوج النصر بلقب البطولة، للمرة الثانية على التوالي، وكانت النسخة الثانية بشكل جديد بعد الدخول في مرحلة الاحتراف والاستثمار الرياضي والحوكمة.
وحدد الاتحاد السعودي الجوائز المالية لبطل الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024، حيث حصل بطل الدوري الممتاز على 2 مليون ريال، وحصل الوصيف على مليون ريال، فيما حصل الثالث على 600 ألف ريال.
وهناك دوري لكرة القدم للدرجة الأولى، توج نادي العلا بطلا له.
قدم الصالات
في مارس الماضي، أقيمت بطولة الصالات للسيدات في كرة القدم، واستمرت إلى أبريل 2023.
وجاءت البطولة بعد انتهاء الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وضمت 22 فريقا من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، ولعبت بنظام الدوري من دور واحد في 3 مدن هي الرياض والدمام وجدة.
دوري كرة الطائرة

انطلق الدوري السعودي لكرة الطائرة للسيدات مطلع سبتمبر الماضي على صالة وزارة الرياضة بجدة، بمشاركة 8 أندية، وأقيم على مرحلتين: الأولى في جدة من خلال مجموعتين، بنظام الدوري من دور واحد.
وأقيمت المرحلة الثانية في الرياض خلال الفترة من الـ21 حتى الـ26 من سبتمبر على صالة وزارة الرياضة من خلال مجموعتين: الأولى ضمت أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة، للتنافس على المراكز من الأول إلى الرابع، بينما تنافس أصحاب المركزين الثالث والرابع على المراكز من الخامس حتى الثامن.
أول دوري لليد
في ديسمبر 2021، انطلقت منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلا باللجنة النسائية في الاتحاد، إذ يعد الدوري هو النشاط النسائي الرسمي الأول في تاريخ اللعبة منذ تأسيس الاتحاد السعـودي لكرة اليد.
وشارك في الدوري الذي أقيمت منافساته على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض 6 فرق قسمت على مجموعتين، وأدارت المباريات حكمات سعوديات ممن شاركن في الدورات التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة وجرى ترشيحهن لقيادة المباريات كمراقبات وحكمات.
دوري كرة السلة

حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة، يناير 2024، موعدا لانطلاق الدوري النسائي للرياضة ذاتها، بمشاركة 8 فرق تتنافس على نظام الدوريين الذهاب والإياب وتوج الهلال بطلا للمسابقة.
تصنيف دولي
من أهم النجاحات التي تحققت على صعيد الرياضة النسائية، دخول المنتخب السعودي لكرة القدم عالم التصنيف الدولي بعد تجاوزه ومشاركته في العديد من المباريات الودية والبطولات الدولية، وأضحى المنتخب السعودي للسيدات واحدا من المنتخبات الحديثة المتطورة في القارة الآسيوية.
ميداليات دولية وقارية
نجحت اللاعبات السعوديات في كافة الألعاب الفردية والجماعية في تحقيق العديد من الميداليات والمنجزات في دورات الألعاب العربية والآسيوية، والبطولات العالمية في حدث تاريخي للرياضة السعودية.
الدوريات السعودية للسيدات
- دوري كرة القدم للممتاز
- دوري كرة القدم للدرجة الأولى
- دوري كرة الطائرة
- دوري كرة السلة
- دوري كرة قدم الصالات
- دوري كرة اليد
- بطولات الألعاب المختلفة.

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