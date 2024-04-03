سيدات السعودية يغزون البطولات الدولية

(MENAFN
- Al Watan) حتى وقت قريب كانت الرياضة النسائية في المملكة محصورة على مشهد الهواة والأندية النسائية المتوارية عن الأنظار، إلا أنها باتت اليوم في قلب المشهد، وتحظى بكامل الفرصة لتحقيق الطموحات وصناعة المنجزات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية بصورة عامة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويعتبر تأهل لاعبة التايكوندو دنيا أبو طالب إلى أولمبياد باريس 2024 آخر الإنجازات الرياضية النسائية السعودية.
إنجاز جديد
أكدت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب تطور الرياضة النسائية في المملكة بعدما بلغت أولمبياد باريس 2024، بتفوقها على نظيراتها في القارة الآسيوية.
عالم الاحتراف
حققت الرياضة النسائية في السعودية العديد من الأولويات والمنجزات في السنوات الأخيرة، صاحبت الدعم الكبير من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولم تكن كثير من السيدات السعوديات المهتمات بعالم الرياضة يتخيلن حجم التطور الذي باتت عليه اليوم الرياضة النسائية في السعودية من تحولها السريع من الهواة إلى عالم الاحتراف والتمكين في السنوات القليلة الماضية.
شراكة الأندية
منحت المملكة الفرصة كاملة للسيدات الرياضيات لممارسة مختلف أنواع الرياضات وفقا لرؤية 2023 وانطلقت الفتيات السعوديات يبحثن عن إنجازات تحققها على الصعيد الفردي أو الجماعي في العديد من الدوريات التي تعتبر نقلة نوعية للرياضة السعودية من حيث التنظيم والجوائز المالية.
والأندية شريك رئيس في تطوير الرياضة والتسجيل الرسمي للاعبات مما أسهم في نقل اللعبة من عالم الهواة إلى الاحتراف.
بطولات كرة القدم
تشارك المرأة السعودية في البطولات المتاحة كافة، وتم إطلاق دوري للسيدات حظي بحضور وسائل الإعلام لنقله للمرة الأولى في التاريخ، كما أطلق دوري كرة قدم الصالات.
واختتمت قبل أيام، النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات بمشاركة 8 فرق، وتوج النصر بلقب البطولة، للمرة الثانية على التوالي، وكانت النسخة الثانية بشكل جديد بعد الدخول في مرحلة الاحتراف والاستثمار الرياضي والحوكمة.
وحدد الاتحاد السعودي الجوائز المالية لبطل الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024، حيث حصل بطل الدوري الممتاز على 2 مليون ريال، وحصل الوصيف على مليون ريال، فيما حصل الثالث على 600 ألف ريال.
وهناك دوري لكرة القدم للدرجة الأولى، توج نادي العلا بطلا له.
قدم الصالات
في مارس الماضي، أقيمت بطولة الصالات للسيدات في كرة القدم، واستمرت إلى أبريل 2023.
وجاءت البطولة بعد انتهاء الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وضمت 22 فريقا من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، ولعبت بنظام الدوري من دور واحد في 3 مدن هي الرياض والدمام وجدة.
دوري كرة الطائرة
انطلق الدوري السعودي لكرة الطائرة للسيدات مطلع سبتمبر الماضي على صالة وزارة الرياضة بجدة، بمشاركة 8 أندية، وأقيم على مرحلتين: الأولى في جدة من خلال مجموعتين، بنظام الدوري من دور واحد.
وأقيمت المرحلة الثانية في الرياض خلال الفترة من الـ21 حتى الـ26 من سبتمبر على صالة وزارة الرياضة من خلال مجموعتين: الأولى ضمت أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة، للتنافس على المراكز من الأول إلى الرابع، بينما تنافس أصحاب المركزين الثالث والرابع على المراكز من الخامس حتى الثامن.
أول دوري لليد
في ديسمبر 2021، انطلقت منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلا باللجنة النسائية في الاتحاد، إذ يعد الدوري هو النشاط النسائي الرسمي الأول في تاريخ اللعبة منذ تأسيس الاتحاد السعـودي لكرة اليد.
وشارك في الدوري الذي أقيمت منافساته على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض 6 فرق قسمت على مجموعتين، وأدارت المباريات حكمات سعوديات ممن شاركن في الدورات التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة وجرى ترشيحهن لقيادة المباريات كمراقبات وحكمات.
دوري كرة السلة
حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة، يناير 2024، موعدا لانطلاق الدوري النسائي للرياضة ذاتها، بمشاركة 8 فرق تتنافس على نظام الدوريين الذهاب والإياب وتوج الهلال بطلا للمسابقة.
تصنيف دولي
من أهم النجاحات التي تحققت على صعيد الرياضة النسائية، دخول المنتخب السعودي لكرة القدم عالم التصنيف الدولي بعد تجاوزه ومشاركته في العديد من المباريات الودية والبطولات الدولية، وأضحى المنتخب السعودي للسيدات واحدا من المنتخبات الحديثة المتطورة في القارة الآسيوية.
ميداليات دولية وقارية
نجحت اللاعبات السعوديات في كافة الألعاب الفردية والجماعية في تحقيق العديد من الميداليات والمنجزات في دورات الألعاب العربية والآسيوية، والبطولات العالمية في حدث تاريخي للرياضة السعودية.
الدوريات السعودية للسيدات
- دوري كرة القدم للممتاز
- دوري كرة القدم للدرجة الأولى
- دوري كرة الطائرة
- دوري كرة السلة
- دوري كرة قدم الصالات
- دوري كرة اليد
- بطولات الألعاب المختلفة.
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