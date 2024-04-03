قمة الشرقية للنموذجي
التاريخ
4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) قفز الفتح إلى المركز السادس بدوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل أول انتصاراته على ملعبه الجديد، بتغلبه على ضيفه الاتفاق 1 /صفر في المواجهة التي جمعتهما في ختام الجولة الـ26 للدوري، سجل هدف اللقاء الوحيد لوكاس زيلارايان ((80))، ليرفع النموذجي رصيده إلى 37 نقطة متقدما للمركز السادس، وظل النواخذة على 36 نقطة متراجعا للمركز السابع.
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