النيران الصديقة تحسم الديربي
التاريخ
4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجح الشباب في استعادة المركز الـ11، بتغلبه على ضيفه الرياض 1 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب، في ختام الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي، سجل هدف الليث الوحيد مدافع الرياض خالد الشويع بالخطأ في مرماه ((33))، ليرفع الليث رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ11، وبقي مدرسة الوسطى على 25 نقطة في المركز الـ14.
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