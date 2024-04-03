تمويل سعودي لإزالة ألغام العراق

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير البيئة العراقي المهندس نزار ئاميدي بفريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك في العاصمة بغداد.
وتسلم الوزير العراقي خلال اللقاء المنحة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتمويل مشاريع المسح وإزالة الذخائرالعنقودية والألغام في عدد من المحافظات العراقية وصولاً لتحقيق بيئة آمنة خالية من الألغام لاستقرار وأمن المواطنين العراقيين وتحسين معيشتهم لدى ممارستهم أعمالهم في الزراعة ورعي المواشي، فضلاً عن دعم وتعزيز الاقتصاد العراقي.
يذكر أن هذا الدعم المقدم من المركز يأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة للإسهام بإزالة الألغام في صحراء السماوة بمحافظة المثنى بنسبة 91%، بالإضافة إلى عدد من المحافظات العراقية.
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