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تمويل سعودي لإزالة ألغام العراق

4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير البيئة العراقي المهندس نزار ئاميدي بفريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك في العاصمة بغداد.
وتسلم الوزير العراقي خلال اللقاء المنحة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتمويل مشاريع المسح وإزالة الذخائرالعنقودية والألغام في عدد من المحافظات العراقية وصولاً لتحقيق بيئة آمنة خالية من الألغام لاستقرار وأمن المواطنين العراقيين وتحسين معيشتهم لدى ممارستهم أعمالهم في الزراعة ورعي المواشي، فضلاً عن دعم وتعزيز الاقتصاد العراقي.
يذكر أن هذا الدعم المقدم من المركز يأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة للإسهام بإزالة الألغام في صحراء السماوة بمحافظة المثنى بنسبة 91%، بالإضافة إلى عدد من المحافظات العراقية.

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