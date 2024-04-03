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أنشطة ولي العهد بين التنمية والتحقيق سعي مستمر

4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024، شهدت المملكة العربية السعودية سلسلة من الإنجازات والأنشطة التي ساهمت في تقدمها وتنميتها، مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة تنافس دول العالم. تتضمن هذه الإنجازات التقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك السلم والتنمية الاقتصادية، ودعم القطاعات الرئيسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى حماية الحلفاء وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
وهذه بعض من الأنشطة والأعمال التي قام بها وأشرف عليها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان:
2023
13 أبريل
أربع مناطق
أطلق ولي العهد أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم، في خطوة تعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
14 مايو
اسم الملك
أعلن ولي العهد عن إطلاق اسم الملك سلمان على حيي ((الواحة)) و((صلاح الدين)) في مدينة الرياض وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها.
5 يونيو
الأندية الرياضية
يأتي مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه ولي العهد بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
7 يونيو
رجال الأعمال
تحت رعاية ولي العهد.. وزير الخارجية يفتتح الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي الصيني في الرياض، ويعد الحدث الاقتصادي العربي الصيني الأكبر من نوعه، ويهدف المؤتمر، لتعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات، من أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل الإمداد، والابتكار، وغيرها.
20 يونيو
استضافة إكسبو
ولي العهد يشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.
حيث يشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.
16 يوليو
توطيد العلاقات
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، خاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
20 أغسطس
ولي العهد يطلق الإستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ((كاوست))، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصادات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
27 أغسطس
ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية بهدف جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأكد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا).
4 سبتمبر
ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية.
9 سبتمبر
وزارة الإعلام تقيم ((واحة الإعلام)) في نيودلهي بالتزامن مع قمة العشرين وزيارة ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.
وتعد واحة الإعلام إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة.
10 سبتمبر
ولي العهد يعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وتأتي هذه المذكرة بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.
25 سبتمبر
ولي العهد يطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة.
ويهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم إستراتيجية تطوير منطقة عسير ((قمم وشيم)).
16 أكتوبر
ولي العهد يعلن إطلاق شركة ((اردارا)) وباكورة مشاريعها ((الوادي)) قلب أبها.
حيث أعلن عن إطلاق شركة ((اردارا)) بهدف تطوير مشروع ((وادي أبها)) بمنطقة عسير باكورة مشاريع الشركة، لتكون مركزًا حضريًا ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محليًا وعالميًا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
22 أكتوبر
ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية كوريا ويعقدان اجتماعًا موسعًا وجلسة مباحثات رسمية ويشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.
10 نوفمبر
ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الإفريقية، وذكر في كلمة ألقاها عن حرص المملكة والدول الإفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وإدانتها لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ وتأكيده على ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.
حيث تدعم المملكة والدول الإفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
11 نوفمبر
رفض العدوان
انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض.
أكد فيها ولي العهد إدانة المملكة ورفضها القاطع للحرب التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين والتي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين العزل.
28 نوفمبر
منتدى جازان
انطلاق النسخة الأولى لمنتدى جازان للاستثمار بقيمة 38 مليار ريال تحت رعاية ولي العهد، والذي يهدف لتوفير استثمارات في المنطقة بقيمة 38 مليار ريال في العديد من المشاريع.
5 ديسمبر
تعاون أمني
في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد لدولة قطر
أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم يعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، ونوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية.
6 ديسمبر
تعزيز النمو
بعد إعلان ميزانية عام 2024.. أكد ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
07 ديسمبر
مدينة القدية
ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية، وأوضح أن مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة ومكانتها دوليًا، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.
2024
25 يناير
جودة الحياة
أطلق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وستركز الإستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1 فبراير
مركز إلكتروني
أعلن ولي العهد إطلاق شركة ((آلات)) لتسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة وتختص ((آلات)) بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال إستراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
5 فبراير
تنسيق إقليمي
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع ولي العهد غزة والاندماج في المنطقة، وواصل الجانبان المناقشات حول التنسيق الإقليمي لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وناقشوا أيضًا أهمية بناء منطقة أكثر تكاملا وازدهارًا. وأكدا مجددًا على الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.
7 فبراير
سعودي بحريني
ترأس ولي العهد وولي عهد مملكة البحرين اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني.
وأشاد ولي العهد بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
وأعرب عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار والنماء لشعوبها، منوهًا بأن ما يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني واللجان المنبثقة عنه من أعمال ومبادرات في كافة مجالات التعاون؛ من شأنها أن تحقق المنفعة لمواطني البلدين وتلبي تطلعات قيادتيهما.
14 فبراير
الملكية الفكرية
إنفاذًا للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها ولي العهد المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية. أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء ((نيابة الملكية الفكرية)).
29 فبراير
قطاع غزة
ماكرون وولي العهد يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد بالبحر الأحمر.
حيث أعلنت الرئاسية الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث هاتفيًا مع ولي العهد الحاجة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، علاوة على خفض التصعيد في البحر الأحمر.
4 مارس
The Line
شارك مطورو مشروع مدينة نيوم العملاق تحديثا لتقدم أعمال البناء في المشروع، حيث تمضي السعودية قدمًا في أعمال بناء المشروع، لتحقيق نجاحه. ففي 2017، أطلق ولي العهد مشروع نيوم الجريء الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، ليحول الصحراء إلى مدينة مستقبلية مبتكرة في شمال غرب المملكة، تعمل 100% بالطاقة المتجددة، لتكون نموذجًا جديدًا للحياة المستدامة والعمل والازدهار، حيث يمكن البشرية من التقدم دون المساس بصحة كوكب الأرض.
27 مارس
السعودية الخضراء
أطلق ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء بهدف تفعيل دور فئات المجتمع كافة، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في السعودية.
والمبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، اختير لها يوم 27 مارس من كل عام للاحتفال بذكرى إطلاقها، وليكون مناسبة وطنية توعوية تحت اسم ((يوم مبادرة السعودية الخضراء)).

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