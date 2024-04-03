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حب وولاء عميق الجذور

4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) قصة علاقة الحب والوفاء والولاء الراسخة المتوارثة، والعلاقة التاريخية الضاربة في جذور السنين من الدولة السعودية وإلى يومنا الزاهر، تلك التى تربط بين حكامنا العظماء أسرة آل سعود وبين أسرة آل أبو ملحة التاريخية في منطقة عسير، تبقى قصة حب لا يخالطها شك أو ظنون، كما قال المؤسس - رحمه الله - في عدة رسائل سابقة للشيخ عبدالوهاب أبو ملحة.

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