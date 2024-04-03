حب وولاء عميق الجذور
التاريخ
4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) قصة علاقة الحب والوفاء والولاء الراسخة المتوارثة، والعلاقة التاريخية الضاربة في جذور السنين من الدولة السعودية وإلى يومنا الزاهر، تلك التى تربط بين حكامنا العظماء أسرة آل سعود وبين أسرة آل أبو ملحة التاريخية في منطقة عسير، تبقى قصة حب لا يخالطها شك أو ظنون، كما قال المؤسس - رحمه الله - في عدة رسائل سابقة للشيخ عبدالوهاب أبو ملحة.
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