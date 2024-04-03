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البحرية الأمريكية تواجه نقص القوى العاملة النووية

4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير حديث عن تعرض أسطول البحرية الأمريكية الذي يعمل بالطاقة النووية، للتهديد وسط نزوح مستمر للضباط المدربين تدريباً عالياً والأفراد المجندين.
ويثير استنزاف القوى العاملة النووية مخاوف جدية بشأن استدامة الأسطول الحديث في وقت تتزايد فيه المنافسة الجيوسياسية. الذي يعد عنصرًا أساسيًا في قدرة البلاد على إبراز القوة على مستوى العالم لعقود من الزمن.
المخاطر الأمنية
ويرى التقرير أن تضاؤل القوى العاملة النووية سوف يؤدي إلى إضعاف القدرات التشغيلية للبحرية وإضعاف قدرتها على الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في أعالي البحار والوجود القوي في المناطق الاستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن فقدان الموظفين النوويين المهرة يؤدي إلى تآكل المعرفة والخبرة المؤسسية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه الأنظمة المعقدة للغاية.
حيث أظهرت بعض الإحصاءات العسكرية الأمريكية الأخيرة أن البحرية لديها قوى عاملة نووية جيدة وأن معظمهم يتطلعون إلى البقاء في الخدمة، ربما لسنوات عديدة أخرى.
إلا أن هذه الأرقام خادعة إلى حد ما بسبب التدريب المكثف الذي يجب أن يخضع له البحار في المجال النووي.
حيث يُطلب من كل منهم أن يتلقى عامين من التدريب على الشاطئ قبل أن يتمكنوا من الخدمة على متن سفينة أو غواصة في البحر، وهي مهمة مدتها عادةً 4.5 سنوات - أي ما مجموعه 6.5 سنوات. ولكن نظرًا لأن تجنيدهم الأولي يكون لمدة خمس سنوات فقط، فإن عديدا منهم يقومون ببساطة بتمديد وقتهم في البحرية لمدة عامين، لإنجاز تلك المهمة البحرية الأولى، ثم ينفصلون عن الخدمة.
التكلفة الباهظة
ويبين التقرير أن كلا من ضباط البحرية والمجتمعات المجندة يكافحون للحفاظ على هؤلاء الأشخاص المؤهلين تأهيلاً جيدًا وذوي الخبرة بعد مهمتهم الأولية للسفينة.
ويصبح الأمر أكثر إثارة للقلق عندما يقترن بالتكلفة الباهظة لتدريب القوى العاملة النووية - ما يقرب من عدة مئات الآلاف من الدولارات حتى قبل أن تطأ أقدامهم سفينتهم أو غواصتهم.
حلول مساعدة
ويرى التقرير أن هناك تطورات تقنية يمكنها تقليل عدد احتياجات الموظفين. على سبيل المثال، لدى حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد ر. فورد عدد أقل بنحو مائة من الأفراد المدربين نوويًا من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز بسبب هذه التطورات. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على التكنولوجيا الأكثر كفاءة وحدها للحفاظ على برامجنا النووية. ويظل البحارة والضباط هم الميزة غير المتماثلة للبحرية.
أسباب مغادرتهم
ويقول أحد الخبراء من مركز cfr: ((عملت كضابط مفاعل على متن حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN 70)، حيث قمت بقيادة ثلاثين ضابطًا ونحو خمسمائة بحار مجند في تشغيل محطتي الطاقة النووية التابعتين لحاملة الطائرات، وخلال فترة عملي، حرصت على التعرف على الجميع وسؤالهم عن سبب انضمامهم إلى البحرية، ولماذا اختاروا الأسطول النووي، وإلى أين يأملون أن يأخذهم مستقبلهم. وكان رد الأغلبية الساحقة منهم واضحا: فإلى جانب الميل إلى خدمة بلدهم، انضموا إلى تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية، وذلك بهدف الحصول على حياة مهنية جيدة الأجر ومرضية)) وهو ما يؤكد أن الأشخاص الموهوبين لديهم خيارات وسيبحثون دائمًا عن فرص أفضل. وأن هؤلاء الأفراد مدفوعون باستراتيجيات خروج محددة مسبقًا.
واستنتج أن هناك ثلاثة عوامل أساسية على الأقل وراء هجرتهم: وهي طبيعة العمل الصعبة، وعدم كفاية التعويضات، والتحولات بين الأجيال والثقافات.
عالي الطلب
ويقول التقرير إن تشغيل سفينة تعمل بالطاقة النووية يعد مهمة تتطلب جهدًا فكريًا وجسديًا. أدنى خطأ يمكن أن يكون له عواقب كارثية. في كل دور، مثل مشغلي المفاعلات وفنيي الصيانة، تعتمد البحرية النووية على أفراد ذوي تدريب وخبرة متخصصة. لذا فالطبيعة المرهقة للعمل، إلى جانب الحاجة إلى اليقظة المستمرة والاهتمام الشديد بالتفاصيل، تضع عبئًا هائلاً على هؤلاء الأفراد.
وتؤثر ساعات العمل الطويلة وعمليات الانتشار الممتدة والظروف المعيشية المعزولة سلبًا على صحة الفرد العقلية والجسدية، مما يؤدي غالبًا إلى الإرهاق. لذل حاولت البحرية تخفيف بعض الانفصال الاجتماعي الذي يعاني منه البحارة أثناء وجودهم في البحر، من خلال زيادة اعتماد خدمات الإنترنت عبر الأقمار، ولكن ثمانية إلى عشرة أشهر من الاتصال البطيء لا تزال غير مقبولة بالنسبة لكثيرين.
تعويض غير كاف
ويحصل أفراد البحرية النووية على تعويضات إضافية مقابل مهاراتهم المتخصصة، ولكنها قد لا تتناسب مع طبيعة عملهم المتطلبة أو قادرة على المنافسة مع الراتب الذي يمكنهم الحصول عليه في القطاع الخاص.
بالاضافة الى ذلك، فإن الضغط الإضافي الناتج عن العيش والعمل في البحر يمكن أن يزيد من تحفيز قرار البحار بالانفصال عن البحرية.
التحولات الثقافية والأجيال
وغالبًا ما تعطي الأجيال الشابة من المهنيين الأولوية للتوازن بين العمل والحياة، وتحقيق الذات، والمرونة في حياتهم المهنية. لذا يمكن أن يتعارض أسلوب الحياة المتطلب للبحرية النووية والبنية الهرمية الصارمة مع هذه القيم المتطورة، مما يجعل الخدمة البحرية أقل جاذبية للمجندين المحتملين. إضافة إلى ذلك، فإن التزام المؤسسة العسكرية الصارم بهياكل التسلسل القيادي التقليدية والسياسات غير المرنة يمكن أن يردع الأفراد الموهوبين الذين يبحثون عن بيئة عمل أكثر أفقية وقدرة على التكيف.
ما الذي تحتاج إليه البحرية الأمريكية للحفاظ على العاملين: اتباع نهج شامل للاحتفاظ بالموظفين يتناول التعويضات، والتقدم الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة، والثقافة التنظيمية.
قد تتطلب بعض التغييرات المهمة مزيدا من الموارد أو قوة أكبر، في حين أن بعضها الآخر قد يكون ممكنًا دون تلك التعديلات. فإن الوضع الراهن سوف يفرض حتماً خسائر فادحة على الأمن

هناك ثلاثة عوامل أساسية لترك العمال للبحرية:
طبيعة العمل الصعبة
عدم كفاية التعويضات
التحولات بين الأجيال والثقافات.

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