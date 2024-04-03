أمانة جدة تضبط معمل حلويات شهير يجهز المأكولات الرمضانية في بيئة غير صحية

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة فريق من الجهات المعنية مصنع حلويات شهير يمارس نشاطه في منطقة غير المصرح بها، بنطاق أبرق الرغامة، وجرى خلال التفتيش رصد عدة مخالفات تتعلق بالصحة العامة لإنتاج الحلويات والمعجنات في بيئة سيئة حيث يجري تحضير وتجهيز الحلويات والاطعمة باستخدام ادوات تالفة بالاضافة لوجود سكن عمالة مخالف داخل الموقع.
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الاولية من قبل الامانة ممثلة في الادارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية فيما يأتي ذلك استمراراً للحملات الرقابية المشتركة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
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