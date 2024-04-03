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أمانة جدة تضبط معمل حلويات شهير يجهز المأكولات الرمضانية في بيئة غير صحية

4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة فريق من الجهات المعنية مصنع حلويات شهير يمارس نشاطه في منطقة غير المصرح بها، بنطاق أبرق الرغامة، وجرى خلال التفتيش رصد عدة مخالفات تتعلق بالصحة العامة لإنتاج الحلويات والمعجنات في بيئة سيئة حيث يجري تحضير وتجهيز الحلويات والاطعمة باستخدام ادوات تالفة بالاضافة لوجود سكن عمالة مخالف داخل الموقع.
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الاولية من قبل الامانة ممثلة في الادارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية فيما يأتي ذلك استمراراً للحملات الرقابية المشتركة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

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