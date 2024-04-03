Thursday, 04 April 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كثافة للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام ليلة 25 من رمضان

4/3/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد المسجد الحرام اليوم كثافة وتدفقًا من المصلين والمعتمرين في ليلة 25 من رمضان الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام؛ لتحري ليلة القدر وسط أجواء تحفها السكينة والخشوع.
وامتلأت أروقة البيت العتيق وأدواره وساحاته وأسطحه، وامتدت صفوف المصلين إلى جميع الساحات والمناطق المجاورة للمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه وفي التوسعة السعودية.
وليلة 25 من شهر رمضان من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر جانباً مما يعيشه قاصدو المسجد الحرام من أمن وأمان وسط منظومة الخدمات التي هيّأتها جميع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام

MENAFN03042024000089011017ID1108056861

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث