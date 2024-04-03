كثافة للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام ليلة 25 من رمضان

(MENAFN
- Al Watan) شهد المسجد الحرام اليوم كثافة وتدفقًا من المصلين والمعتمرين في ليلة 25 من رمضان الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام؛ لتحري ليلة القدر وسط أجواء تحفها السكينة والخشوع.
وامتلأت أروقة البيت العتيق وأدواره وساحاته وأسطحه، وامتدت صفوف المصلين إلى جميع الساحات والمناطق المجاورة للمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه وفي التوسعة السعودية.
وليلة 25 من شهر رمضان من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر جانباً مما يعيشه قاصدو المسجد الحرام من أمن وأمان وسط منظومة الخدمات التي هيّأتها جميع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام
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