حصة القطاع الخاص فى الاستثمارات ترتفع بعد تعديل منهجية احتسابه

MENAFN - Al-Borsa News) عدلت وزارة التخطيط منهجية حساب استثمارات القطاع الخاص بما أدى لتحسين تقديرات استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين جميع بيانات الاستثمار فى البحث والتطوير، ما أدى لارتفاع حصته من الاستثمارات الكلية.

وبعد تعديل المنهجية ارتفعت حصة القطاع الخاص إلى 36.4% بدلًا من 25.5%، فى العام المالى الماضى، وبلغت قيمتها نحو 499.2 مليار جنيه مقارنة مع 298.5 مليار جنيه.

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وبلغت الاستثمارات فى القطاع الخاص فى الربع الأول للعام المالى الحالى إلى 154 مليار جنيه بدلًا من 114 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام المالى 600 مليار.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنهجية أخذت فى اعتبارها تضمين جميع بيانات الاستثمار فى البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا.

أضافت أنه تم تضمين بيانات الإنفاق على المبانى السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.

ورغم تعديل المنهجية لكن المحللين يرون أن مستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى 50% العام المالى المقبل لايزال بعيدًا.

وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث فى مباشر كابيتال، إن تغيير المنهجية قد يزيد بالفعل من نسبة استثمار القطاع الخاص من جملة الاستثمارات، لكن هدف الـ50% بعيد قليلاً.

وأضاف أن الدولة تحتاج من 3 إلى 4 سنوات للوصول إلى ذلك المستهدف وتحقيق مستهدفات وشروط صندوق النقد الدولى والتى تستهدف بشكل أساسى تفعيل دور القطاع الخاص.

ويرى على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، إن ارتفاع حصة القطاع الخاص مؤشر ايجابى بالفعل، لكن من الصعب الجزم بوصوله إلى 50% خلال 12 شهرا نظراً لتداعيات اضطرابات البحر الأحمر واستمرار سعر الفائدة المرتفع محليًا وعالميًا، وما له من تأثير على الاسواق الناشئة بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج والاستيراد بدأ نموها يتباطأ ولكن متوقع التعافى يستمر للنصف الثانى من العام .

وأضاف أن هناك انجذابا للسوق المصرى بعد الاتفاقيات الفعالة والحاسمة مثل صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد بالإضافة لإعلان البنك الدولى والاتحاد الاوروبى عن تقديم حزم دعم ضخمة.

وتابع:“كل ذلك ساهم فى ضخ سيولة فورية تعيد الاستقرار لسوق الصرف وتدعم السياسة النقدية والمالية فى عملها لتعافى الاقتصاد، وبالتالى ليس هناك شك بوجود نمو فى الاستثمارات ولكن صعب أن يكون 15% زيادة على السنة الماضية”.

وأشار إلى ضرورة إنشاء أو تفعيل دور لجنة“كفاءة الإنفاق الحكومى”، بدون وجود جهاز أو لجنة قوية تستهدف تحقيق زيادة مستمرة فى الإنفاق، حتى لا نعانى من إنفاق فى غير محله يؤثر على السوق والقطاع الخاص سلبًا.