تعديلات على ((القيمة المضافة)) تسمح بزيادة أسعار السجائر

MENAFN - Al-Borsa News) يستعد سوق السجائر المصرية لزيادة جديدة فى الأسعار بعدما أقر مجلس الوزراء تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنسبة 12%.

وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحد الأقصى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

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وأصبح حد الشريحة الأولى على أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 34.72 جنيهًا بزيادة 3.7 جنيهًا.

فيما تضمنت الشريحة الثانية السجائر المحلية والمستوردة والتى لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 50.04 جنيهًا.

وتضمنت الشريحة الثالثة السجائر المحلية أو المستوردة التى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 50.04 جنيهًا.

وأضاف المنشور، الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، أن مصلحة الضرائب المصرية سمحت للشركات بزيادة 12% على كافة الشرائح بعدما تقدمت عدد من الشركات المنتجة للسجائر بطلب زيادة الشرائح السعرية.

وقال هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى”، إن الشركة تدرس باستمرار تسعير منتجاتها بناءًا على متغيرات السوق، وهناك لجنة مشكلة من قبل الشركة تدرس السوق كل 3 أشهر.

وأضاف لـ((البورصة))، أن الشركة لم ترفع أسعارها منذ تحرير سعر صرف الجنيه حتى الآن.

وفي نهاية أكتوبر الماضي أقر مجلس النواب المصري تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% على الأقل سنوياً.

وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.