المصريين الأفارقة تبحث تعزيز التعاون الاستثمارى مع موزمبيق

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة استكشاف فرص التعاون والشراكة مع دولة موزمبيق فى عدد من القطاعات الاقتصادية.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تخطط لبناء حزمة من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر وموزمبيق.

موضوعاتتمويلات الشركات الناشئة المصرية تنتعش فى مارس إلى 24 مليون دولار “القابضة للتشييد” تتوقع 60 مليار جنيه عوائد مشروع ((هضبة المقطم)) حصة القطاع الخاص فى الاستثمارات ترتفع بعد تعديل منهجية احتسابه

وأضاف الشرقاوى، على هامش الوبينار الذى نظمته الجمعية بعنوان“يوم الأعمال المصرى الموزمبيقى”، أن القطاع الزراعى يحمل إمكانيات هائلة للتعاون بين البلدين خاصة فى مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السكر والقطن، كما توفر الموارد الطبيعية الغنية فى موزمبيق فرصًا استثمارية فى قطاعات التعدين والطاقة، مع توافر موارد من الفحم والغاز الطبيعى والمعادن الثمينة.

وأكد المشاركون على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وموزمبيق وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المباشرة بين البلدين، مؤكدين على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم لرجال الأعمال والشركات لتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بين البلدين.