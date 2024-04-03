المصريين الأفارقة تبحث تعزيز التعاون الاستثمارى مع موزمبيق

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة استكشاف فرص التعاون والشراكة مع دولة موزمبيق فى عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تخطط لبناء حزمة من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر وموزمبيق.
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وأضاف الشرقاوى، على هامش الوبينار الذى نظمته الجمعية بعنوان“يوم الأعمال المصرى الموزمبيقى”، أن القطاع الزراعى يحمل إمكانيات هائلة للتعاون بين البلدين خاصة فى مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السكر والقطن، كما توفر الموارد الطبيعية الغنية فى موزمبيق فرصًا استثمارية فى قطاعات التعدين والطاقة، مع توافر موارد من الفحم والغاز الطبيعى والمعادن الثمينة.
وأكد المشاركون على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وموزمبيق وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المباشرة بين البلدين، مؤكدين على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم لرجال الأعمال والشركات لتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بين البلدين.
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