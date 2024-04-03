احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع لأعلى مستوى فى 25 شهرا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر نحو 5 مليارات دولار خلال مارس الماضى ليصل إلى أعلى مستوى فى 25 شهرا.

وبحسب بيانات البنك المركزى وصلت احتياطيات البنك المركزى الرسمية إلى 40.4 مليار دولار مقابل نحو 35.3 مليار دولار فى فبراير الماضى، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

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وارتفعت توظيفات“المركزى” لاحتياطاته فى الذهب نحو 680 مليون دولار لتجاوز 9 مليارات دولار فيما رفع توظيفاته فى السيولة بالعملات الأجنبية نحو 4.7 مليار دولار لتصل إلى 31.3 مليار دولار.

وفى الوقت نفسه كشف البنك المركزى أن الودائع غير المُدرجة فى الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار فى فبراير.

وتزامنت الزيادة فى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى مع تلقى مصر 5 مليارات دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة فى مطلع الشهر الماضى، وتحسن شهية الأجانب للدين المحلى بعد صفقة رأس الحكمة، وتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.

وفى 6 مارس قرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى خطوة أفقدت الجنيه نحو 38% فى قيمته قبل أن يتعافى ويقلص خسائره إلى 32%، وقضت على السوق السوداء بالتزامن فى ظل تلبية الطلبات الاستيرادية للعملاء وعودة حركة نقل البضائع فى الموانئ لطبيعتها.

وبحسب التقرير الشهرى للبورصة المصرية بلغ صافى مشتريات العرب والأجانب فى الأذون والسندات نحو 472 مليار جنيه فى مارس.