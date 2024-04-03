القابضة للتشييد تتوقع 60 مليار جنيه عوائد مشروع ((هضبة المقطم))

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة النصر للإسكان والتعمير- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير استكمال تطوير منطقة المقطم خلال الفترة المقبلة بعوائد مرتقبة من المشروع تصل إلى 60 مليار جنيه.
وقال هانى عثمان، العضو المنتدب التنفيذى للقابضة للتشييد والتعمير، ان التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 25 مليار جنيه وينفذ على 8 سنوات، ومن المتوقع أن تحصد عوائد تقدر بنحو 60 مليار جنيه، تقسم بنسبة 30% للقابضة و70% للشريك الخاص، وعلى حسب الاتفاقيات التى تجرى فى الوقت الحالى.
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وأشار فى تصريحات لـ((البورصة)) إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه فى مصر، حيث سيتم بناء الوحدات على ارتفاع 50 مترا بين الهضبة الوسطى والرئيسية بالمقطم على شكل منحدرات كالأبنية بلبنان، ويطل على الأهرامات ومصر القديمة وعين السيرة، مؤكدًا أن التطوير ستكون مكسبا لجميع الأطراف.
وتستهدف القابضة أن تنتهى التصاميم خلال الربع الثالث من العام الجارى، حيث كان من المفترض أن تنتهى تصاميم المشروع منذ شهرين لـ 3 شهور، لكن الشركات المسئولة عن تصميم الوحدات ومراجعتها تأخذ وقتها فى مراجعتها لصعوبة المنطقة.
وذكر أن القابضة تهتم باتباع نهج وثيقة ملكية الدولة، والتى تشير إلى الاهتمام بالتحول فكرًا وفعلًا والتحول من فكر القطاع العام لفكر القطاع الخاص، وتعيين القطاع الخاص لإدارة هذه الشركات، بالإضافة إلى التحول من قانون 203 لقانون 159.
كما تعتزم النصر للإسكان تطوير منطقة كورنيش المعادى خلف المحكمة الدستورية والبالغة 37 فدانا، بحجم استثمارات يبلغ نحو 12 مليار جنيه.
وأوضح عثمان، أن الشركة تنوى إقامة 20 برجا مكونا من 40 لـ 50 دورا، وبناء كوبرى بالجزيرة، وتسير الشركة فى إجراءات استلام التصاريح من محافظة القاهرة.
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