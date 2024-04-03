القابضة للتشييد تتوقع 60 مليار جنيه عوائد مشروع ((هضبة المقطم))

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة النصر للإسكان والتعمير- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير استكمال تطوير منطقة المقطم خلال الفترة المقبلة بعوائد مرتقبة من المشروع تصل إلى 60 مليار جنيه.

وقال هانى عثمان، العضو المنتدب التنفيذى للقابضة للتشييد والتعمير، ان التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 25 مليار جنيه وينفذ على 8 سنوات، ومن المتوقع أن تحصد عوائد تقدر بنحو 60 مليار جنيه، تقسم بنسبة 30% للقابضة و70% للشريك الخاص، وعلى حسب الاتفاقيات التى تجرى فى الوقت الحالى.

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وأشار فى تصريحات لـ((البورصة)) إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه فى مصر، حيث سيتم بناء الوحدات على ارتفاع 50 مترا بين الهضبة الوسطى والرئيسية بالمقطم على شكل منحدرات كالأبنية بلبنان، ويطل على الأهرامات ومصر القديمة وعين السيرة، مؤكدًا أن التطوير ستكون مكسبا لجميع الأطراف.

وتستهدف القابضة أن تنتهى التصاميم خلال الربع الثالث من العام الجارى، حيث كان من المفترض أن تنتهى تصاميم المشروع منذ شهرين لـ 3 شهور، لكن الشركات المسئولة عن تصميم الوحدات ومراجعتها تأخذ وقتها فى مراجعتها لصعوبة المنطقة.

وذكر أن القابضة تهتم باتباع نهج وثيقة ملكية الدولة، والتى تشير إلى الاهتمام بالتحول فكرًا وفعلًا والتحول من فكر القطاع العام لفكر القطاع الخاص، وتعيين القطاع الخاص لإدارة هذه الشركات، بالإضافة إلى التحول من قانون 203 لقانون 159.

كما تعتزم النصر للإسكان تطوير منطقة كورنيش المعادى خلف المحكمة الدستورية والبالغة 37 فدانا، بحجم استثمارات يبلغ نحو 12 مليار جنيه.

وأوضح عثمان، أن الشركة تنوى إقامة 20 برجا مكونا من 40 لـ 50 دورا، وبناء كوبرى بالجزيرة، وتسير الشركة فى إجراءات استلام التصاريح من محافظة القاهرة.