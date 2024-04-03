إيه بى بى استثمرت 80 مليون دولار في مصر العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد سالم، مدير شركة“إيه بى بى ABB – مصر” لصناعة مهام الكهرباء إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 30 مليون دولار خلال العامين الحالى والمقبل لتطوير خطوط الإنتاج.

أوضح لـ”البورصة” أن الشركة لديها استثمارات ثابتة للحفاظ على كفاءة المصنع تتراوح ما بين 4 و5 ملايين دولار.

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وذكر أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 80 مليون دولار فى السوق المصرى خلال العام الماضى، للتشغيل وشراء الخامات فى ظل أزمة سعر الصرف.

وأضاف أن الشركة تتطلع لرفع صادراتها إلى المملكة العربية السعودية إلى 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى، وذلك مقابل مليونى دولار فقط فى العام السابق، حيث كانت الشركة تدرس السوق والمواصفات الخاصة به.

وأوضح أن السوق السعودى هو ثانى أكبر سوق بعد المصرى بالنسبة للشركة، وتعمل فيه بالتعاون مع القطاع الخاص بعدد من مشروعات بالمطارات والموانئ وفى مدينة نيوم، بالإضافة إلى عدد من المشروعات البترولية والصناعية.

وكشف أن الشركة حققت حجم توريدات فى المملكة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بنحو 15 مليون دولار، من خلال توريد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط واللوحات.

وذكر أن“إيه بى بى” تستهدف الوصول بحجم أعمالها فى المملكة العربية السعودية إلى ما يتراوح بين 20 و30 مليون دولار بنهاية العام الجارى.

وكشف سالم أن“إيه بى بى” ستتقدم بطلب للحصول على أراضٍ جديدة تصل مساحتها إلى نحو 60 ألف متر مربع فى المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان لتنفيذ توسعات جديدة خاصة بالشركة، لإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع الأكشاك الكهربائية، وهى جزء من الخطة الاستثمارية للشركة.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها بنحو 50% خلال العام الحالى والقادم لتصل إلى 150 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار خلال العام الماضى.

وأشار إلى أن“إيه بى بي” تمتلك تواجد ونسبة تصنيع محلى كبيرة، وحاصلة على شهادة المكون المحلى من اتحاد الصناعات المصرية تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الصناعة.

وأوضح أن نسبة التصنيع المحلى لمنتجات توزيع الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض فى السوق المصرى تتخطى 40% وتصل لأكثر من 70% لبعض المنتجات، وأهّل ذلك“إيه بى بى” لنيل شهادة“بكل فخر صنع فى مصر”.

أشار إلى أن الرؤية السياسية والاستراتيجية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة أعطى الشركة الفرصة لضخ مزيد من الاستثمارات والإنفاق لتطوير أعمالها.

وأضاف سالم أن مصر تتميز بالعمالة الفنية الكفء والمدربة فى القطاعات الهندسية، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات فى مختلف المجالات الصناعية، خاصةً مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين.