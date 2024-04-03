تمويلات الشركات الناشئة المصرية تنتعش فى مارس إلى 24 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) جمعت الشركات الناشئة المصرية 53 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، نحو نصفها فى مارس فقط.
وخلال شهر مارس جمعت الشركات 24 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار فى فبراير و24 مليون دولار فى يناير طبقاً لمنظمة ((أفريكا ذا بيج ديل)).
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ويرجع الانخفاض فى فبراير إلى التحديات فى التقييم؛ بسبب أزمة سعر الصرف، واتساع الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى لمستويات قياسية مع وصول الدولار إلى 70 جنيهاً، قبل أن يتراجع مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
وعاد سعر الصرف للاستقرار بعد إعلان البنك المركزى، تحرير سعر الجنيه ما خفض قيمته بأكثر من 35% وتلاشت الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية تقريباً.
وأضاف التقرير أن مصر استحوذت على 12% من إجمالى التمويلات الأفريقية فى الربع الأول وحلت فى المركز الرابع من ضمن أكثر الدول التى جمعت شركاتها الناشئة تمويلات بعد أن كانت فى المركز الثالث فى أول شهرين من العام الجارى، وجاءت بعد نيجيريا فى المركز الأول بقيمة 160 مليون دولار والتى استحوذت على 35% من التمويلات.
وتابع أن شركات كينيا الناشئة جاءت فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تمويلات 108 ملايين دولار و24% من حصة تمويلات الشركات الناشئة فى أفريقيا، وتلاها جنوب أفريقيا بقيمة 72 مليون دولار وحصة 16% من التمويلات.
وذكر التقرير أن شركات مصر الناشئة جمعت تمويلات بقيمة 640 مليون دولار واستحوذت على 95% من إجمالى تمويلات الشركات الناشئة في شمال أفريقيا عام 2023، مقارنة مع 800 مليون دولار عام 2022 والتى استحوذت آنذاك على 72% من إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة فى شمال أفريقيا بتراجع 20% فى قيمة التمويلات ولكن زيادة فى قيمة الاستحواذ.
ومقارنة بعام 2021، حصل الشركات الناشئة المصرية على 500 مليون دولار واستحوذت على 86% من إجمالى التمويلات فى شمال أفريقيا.
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