تمويلات الشركات الناشئة المصرية تنتعش فى مارس إلى 24 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت الشركات الناشئة المصرية 53 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، نحو نصفها فى مارس فقط.

وخلال شهر مارس جمعت الشركات 24 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار فى فبراير و24 مليون دولار فى يناير طبقاً لمنظمة ((أفريكا ذا بيج ديل)).

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ويرجع الانخفاض فى فبراير إلى التحديات فى التقييم؛ بسبب أزمة سعر الصرف، واتساع الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى لمستويات قياسية مع وصول الدولار إلى 70 جنيهاً، قبل أن يتراجع مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وعاد سعر الصرف للاستقرار بعد إعلان البنك المركزى، تحرير سعر الجنيه ما خفض قيمته بأكثر من 35% وتلاشت الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية تقريباً.

وأضاف التقرير أن مصر استحوذت على 12% من إجمالى التمويلات الأفريقية فى الربع الأول وحلت فى المركز الرابع من ضمن أكثر الدول التى جمعت شركاتها الناشئة تمويلات بعد أن كانت فى المركز الثالث فى أول شهرين من العام الجارى، وجاءت بعد نيجيريا فى المركز الأول بقيمة 160 مليون دولار والتى استحوذت على 35% من التمويلات.

وتابع أن شركات كينيا الناشئة جاءت فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تمويلات 108 ملايين دولار و24% من حصة تمويلات الشركات الناشئة فى أفريقيا، وتلاها جنوب أفريقيا بقيمة 72 مليون دولار وحصة 16% من التمويلات.

وذكر التقرير أن شركات مصر الناشئة جمعت تمويلات بقيمة 640 مليون دولار واستحوذت على 95% من إجمالى تمويلات الشركات الناشئة في شمال أفريقيا عام 2023، مقارنة مع 800 مليون دولار عام 2022 والتى استحوذت آنذاك على 72% من إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة فى شمال أفريقيا بتراجع 20% فى قيمة التمويلات ولكن زيادة فى قيمة الاستحواذ.

ومقارنة بعام 2021، حصل الشركات الناشئة المصرية على 500 مليون دولار واستحوذت على 86% من إجمالى التمويلات فى شمال أفريقيا.