بوينج تسعى لاستعادة الثقة وسط مخاوف تتعلق بالتزامها بالسلامة

MENAFN - Al-Borsa News) هزت الأحداث الأخيرة سمعة شركة“بوينج” العملاقة للطيران، مما ترك الكثيرين يشككون فى مصداقيتها والتزامها بالسلامة، وفقًا لتقرير نشره موقع“تيك إكسبلور”.

ومع اعتماد مليارات الركاب على الطائرات، التى تصنعها“بوينج” أو“إيرباص”، فإن الأضواء تنصب بقوة على قدرة“بوينج” على معالجة النكسات الأخيرة واستعادة ثقة الجمهور.

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وأشار التقرير إلى أن سلسلة من مشكلات السلامة، بما فيها حوادث مثل فقدان سدادة الباب فى منتصف الرحلة على متن رحلة لشركة“ألاسكا إيرلاينز”، واكتشاف أجزاء مفككة فى طائرات“737 ماكس 9” المتوقفة عن التحليق، ألقت بظلالها على سمعة“بوينج”، التى كانت ممتازة فى السابق.

وقال التقرير، إن تلك الأحداث، بجانب الحوادث المأساوية لطائرات“737 ماكس 8′′، فى السنوات الأخيرة، أدت إلى إغراق“بوينج” فى أزمة ثقة.

ونقل التقرير عن بيتر مانكوسى، خبير إدارة الأزمات وأستاذ التدريس المساعد فى جامعة“نورث إيسترن”، تأكيده على الأهمية الحاسمة لـ”بوينج” لاستعادة الثقة بدءًا بإرضاء الهيئات التنظيمية، خاصة إدارة الطيران الفيدرالية.

وأوضح أنه ما لم تظهر“بوينج” التزامًا راسخًا بمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة وتلبية المعايير التنظيمية، فإن الجهود المبذولة لإصلاح صورتها العامة ستكون عديمة الجدوى.

ويمثل سقوط“بوينج” خروجًا صارخًا عن تراثها التاريخى كنموذج لسلامة الطيران، حيثُ يعزو سايمون بيتس، مدير البرامج فى معهد جوردون للقيادة الهندسية فى“نورث إيسترن” والمدير التنفيذى السابق لـ”فورد موتور”، تراجع“بوينج” إلى تحول فى الأولويات نحو الربح على حساب الجودة.

ويقول بيتس، إن تركيز“بوينج” على إجراءات خفض التكاليف، خاصة بعد اندماجها مع شركة“ماكدونيل دوجلاس” فى أواخر التسعينيات، أدى إلى تقويض المعايير الهندسية وتآكل ثقة الجمهور.

ويثير بيتس المخاوف بشأن الإشراف التنظيمى الذى تمارسه إدارة الطيران الفيدرالية، مستشهدًا بحالات الإفراط داخل“بوينج” فى إصدار التصاريح الذاتية، وتداخل العلاقات بين موظفى“بوينج” والموظفين فى الهيئة، والذى بدوره قد يؤدى إلى نزاعات مصالح وتقليل من مستوى الرقابة والتفتيش المستقل.

ويؤكد بيتس على الحاجة إلى قيادة مختصة داخل“بوينج”، داعيًا الأفراد ذوى الخلفية الهندسية القوية لتوجيه الشركة نحو ثقافة السلامة والابتكار.

وينظر بيتس إلى الإصلاح الأخير للقيادة فى“بوينج”، الذى شهد إقالة مديرها التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة ورئيس الطائرات التجارية، باعتباره خطوة فى الاتجاه الصحيح.

ومع ذلك، فهو يؤكد على أهمية تعيين قادة يمنحون الأولوية للخبرة الفنية ويخصصون الموارد بشكل فعال لضمان تطوير طائرات عالية الجودة.

كما تؤكد باولا كاليجيورى، أستاذة إدارة الأعمال والاستراتيجية الدولية بجامعة“نورث إيسترن”، على أهمية تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل شركة“بوينج”.

وبينت أهمية قيام كبار المسؤولين التنفيذيين بتقديم تحديثات منتظمة حول تدابير السلامة وخلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالقدرة على إثارة المخاوف المحتملة دون خوف من العقاب.

ومع مواجهة“بوينج” تحديًا هائلاً فى إعادة بناء الثقة واستعادة سمعتها كشركة رائدة فى مجال سلامة الطيران، فإن الجهود المتضافرة لمعالجة المخاوف التنظيمية، وإعطاء الأولوية للتميز الهندسى، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، قد تعيد لها مكانتها كاسم موثوق به فى مجال الطيران.