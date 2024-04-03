مصانع الزومبى تزداد فى الصين وسط التحول نحو السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) فى 2017، استثمرت شركة“هيونداى” نحو 1.15 مليار دولار فى مصنع جديد فى تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، بهدف الوصول إلى إنتاج سنوى قدره 300 ألف سيارة بمحرك احتراق داخلى.

لكن بعد ستة أعوام، أدى انتقال المستهلكين الصينيين السريع نحو السيارات الكهربائية إلى توقف المبيعات، مما أجبر صانع السيارات على بيع المصنع فى ديسمبر بأقل من ربع قيمة الاستثمار.

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هذا المصنع واحد من مئات مصانع الزومبى التى يتوقع المحللون وجودها خلال العقد المقبل فى سوق السيارات الصينية، التى تعد الأكبر فى العالم من حيث المبيعات والإنتاج والصادرات منذ العام الماضى.

وفى 2023، أنتجت الصين 17.7 مليون سيارة بمحرك احتراق داخلى، بانخفاض 37% عن ذروتها السابقة فى 2017، وفقًا لبيانات شركة“أوتوموبيليتى”.

وبينما يعاد توظيف بعض المصانع القديمة لإنتاج سيارات هجينة أو سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات، هناك مصانع لن تنتج سيارة أخرى أبدًا، مما يشكل مشكلة لكل من الشركات الأجنبية والصينية، حسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

ويأتى خروج“هيونداى” من تشونغتشينغ فى وقت انخفضت فيه مبيعات السيارات المجمعة لـ”هيونداى” وشركتها التابعة“كيا” فى الصين إلى 310 آلاف سيارة العام الماضى من نحو 1.8 مليون سيارة فى 2016، نتيجة الانخفاض الحر فى مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى.

حرب الأسعار المكثفة عبر قطاع السيارات الصينى لا تؤدى سوى لزيادة الضغط على شركات صناعة السيارات القديمة، بما فيها كبار الشركات الأجنبية“تويوتا” و”فولكس واجن” و”جنرال موتورز”، الذين كانوا أبطأ فى إطلاق نماذج السيارات الكهربائية والهجينة منخفضة التكلفة، وسرعان ما يفقدون حصتهم فى السوق لصالح شركات مثل“بى واى دى” و”تسلا”.

وفى استجابة لتدهور وضع السوق المحلية، كثفت الشركات الصينية صادراتها من السيارات الرخيصة العاملة بالبنزين إلى روسيا، وهى السوق التى تركها العديد من صُناع السيارات العالميين فى أعقاب حربها على أوكرانيا.

مع ذلك، يتساءل المحللون عما إذا كانت هذه المبيعات تحقق أرباحًا ذات مغزى للمجموعات الصينية، أو إلى متى قد تستمر، أو ما إذا كانت الأسواق النامية الأخرى قد تساعد فى استيعاب صادرات الصين من السيارات غير الكهربائية.

يقول المسئولون التنفيذيون فى الصناعة إن الضغط الأكبر على جميع شركات صناعة السيارات القديمة فى الصين ينبع من ظهور مصانع السيارات الكهربائية الجديدة، التى تتبع نهجًا مختلفًا جذريًا فى تصنيع السيارات.