مصانع الزومبى تزداد فى الصين وسط التحول نحو السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) فى 2017، استثمرت شركة“هيونداى” نحو 1.15 مليار دولار فى مصنع جديد فى تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، بهدف الوصول إلى إنتاج سنوى قدره 300 ألف سيارة بمحرك احتراق داخلى.
لكن بعد ستة أعوام، أدى انتقال المستهلكين الصينيين السريع نحو السيارات الكهربائية إلى توقف المبيعات، مما أجبر صانع السيارات على بيع المصنع فى ديسمبر بأقل من ربع قيمة الاستثمار.
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هذا المصنع واحد من مئات مصانع الزومبى التى يتوقع المحللون وجودها خلال العقد المقبل فى سوق السيارات الصينية، التى تعد الأكبر فى العالم من حيث المبيعات والإنتاج والصادرات منذ العام الماضى.
وفى 2023، أنتجت الصين 17.7 مليون سيارة بمحرك احتراق داخلى، بانخفاض 37% عن ذروتها السابقة فى 2017، وفقًا لبيانات شركة“أوتوموبيليتى”.
وبينما يعاد توظيف بعض المصانع القديمة لإنتاج سيارات هجينة أو سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات، هناك مصانع لن تنتج سيارة أخرى أبدًا، مما يشكل مشكلة لكل من الشركات الأجنبية والصينية، حسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ويأتى خروج“هيونداى” من تشونغتشينغ فى وقت انخفضت فيه مبيعات السيارات المجمعة لـ”هيونداى” وشركتها التابعة“كيا” فى الصين إلى 310 آلاف سيارة العام الماضى من نحو 1.8 مليون سيارة فى 2016، نتيجة الانخفاض الحر فى مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى.
حرب الأسعار المكثفة عبر قطاع السيارات الصينى لا تؤدى سوى لزيادة الضغط على شركات صناعة السيارات القديمة، بما فيها كبار الشركات الأجنبية“تويوتا” و”فولكس واجن” و”جنرال موتورز”، الذين كانوا أبطأ فى إطلاق نماذج السيارات الكهربائية والهجينة منخفضة التكلفة، وسرعان ما يفقدون حصتهم فى السوق لصالح شركات مثل“بى واى دى” و”تسلا”.
وفى استجابة لتدهور وضع السوق المحلية، كثفت الشركات الصينية صادراتها من السيارات الرخيصة العاملة بالبنزين إلى روسيا، وهى السوق التى تركها العديد من صُناع السيارات العالميين فى أعقاب حربها على أوكرانيا.
مع ذلك، يتساءل المحللون عما إذا كانت هذه المبيعات تحقق أرباحًا ذات مغزى للمجموعات الصينية، أو إلى متى قد تستمر، أو ما إذا كانت الأسواق النامية الأخرى قد تساعد فى استيعاب صادرات الصين من السيارات غير الكهربائية.
يقول المسئولون التنفيذيون فى الصناعة إن الضغط الأكبر على جميع شركات صناعة السيارات القديمة فى الصين ينبع من ظهور مصانع السيارات الكهربائية الجديدة، التى تتبع نهجًا مختلفًا جذريًا فى تصنيع السيارات.
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