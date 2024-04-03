العتال توقع عقود شراكة مع المقاولون العرب لتطوير مشروعات متنوعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت مجموعة العتال للتطوير العقارى والمقاولات عقود شراكة مع شركة المقاولون العرب لتطوير وبناء عدة مشروعات متنوعة.
وقال المهندس أحمد العتال الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن الشركة ترغب فى تقديم منتجات عقارية متنوعة ومختلفة عبر التعاون مع شركة المقاولون العرب.
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وقال المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب:“نحن متحمسون لاستكشاف الفرص المتنوعة التى تفتحها هذه الشراكة أمامنا، ونعمل لتحقيق نتائج ملموسة ومبتكرة تخدم مصالح عملائنا وشركائنا”.
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