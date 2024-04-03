العتال توقع عقود شراكة مع المقاولون العرب لتطوير مشروعات متنوعة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مجموعة العتال للتطوير العقارى والمقاولات عقود شراكة مع شركة المقاولون العرب لتطوير وبناء عدة مشروعات متنوعة.

وقال المهندس أحمد العتال الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن الشركة ترغب فى تقديم منتجات عقارية متنوعة ومختلفة عبر التعاون مع شركة المقاولون العرب.

موضوعات“مجموعة الجاويش” تعلن عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة “الصفوة للتنمية” تطرح“أيكون مول” بمدينة بدر باستثمارات مليار جنيه تخصيص أراضى لـ”المجتمعات العمرانية” فى الإسكندرية ورأس البر

وقال المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب:“نحن متحمسون لاستكشاف الفرص المتنوعة التى تفتحها هذه الشراكة أمامنا، ونعمل لتحقيق نتائج ملموسة ومبتكرة تخدم مصالح عملائنا وشركائنا”.