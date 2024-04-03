فيرن برو ترفع استثمارات منطقة كفر الشيخ اللوجستية لـ7 مليارات جنيه

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تمويلات الشركات الناشئة المصرية تنتعش فى مارس إلى 24 مليون دولار “إيه بى بى” استثمرت 80 مليون دولار في مصر العام الماضي “القابضة للتشييد” تتوقع 60 مليار جنيه عوائد مشروع ((هضبة المقطم)) قال شريف يونس المدير التنفيذى لشركة فيرن برو جلوبال للاستثمار، إن الشركة اعتمدت المخطط العام لمشروع المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ وجار توصيل المرافق وسيتم البدء فى الإنشاءات خلال شهرين. أضاف يونس لـ” البورصة” أن الشركة حصلت على الأرض من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتم زيادة حجم الاستثمارات المقدرة للمشروع من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات لارتفاع تكاليف التطوير. ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى 2022 مع محافظة كفر الشيخ وشركة فيرن برو جلوبال، عقود ترسية لإنشاء منطقة لوجستية تقع على مساحة 22 فدانًا أمام جامعة كفر الشيخ وستوفر 8 آلاف فرصة عمل. أوضح انه سيتم ضخ استثمارات 4 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى للمشروع الذى يشمل مركزًا تجاريا ومخازن وناديا ومراكز تدريب ومحطة تمويل سيارات ومن المستهدف افتتاحها يونيو 2025. ذكر أن الشركة حاليا تدرس 3 فرص استثمارية بمحافظات بنى سويف، والبحيرة، المنيا، من إجمالى 12فرصة طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية الشهر الماضى. أشار إلى إنه من المخطط أن تكون المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ نموذجا مماثلا لمنطقة طنطا وستشمل مولا تجاريا ومخازن لوجستية ومحطة بنزين ومركزا طبيا ومركزا للتدريب ومراكز صيانة سيارات. و“فيرن برو جلوبال للاستثمار” هى شركة أمريكية تأسست منذ 30 عاماً يرأسها المهندس أشرف دوس مستثمر مصرى أمريكى، وتعمل فى مجال العقارات ومجالات أخرى متعدده مثل“الصيدليات والأمن والاتصالات”.
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