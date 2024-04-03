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فيرن برو ترفع استثمارات منطقة كفر الشيخ اللوجستية لـ7 مليارات جنيه

4/3/2024 11:21:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تمويلات الشركات الناشئة المصرية تنتعش فى مارس إلى 24 مليون دولار “إيه بى بى” استثمرت 80 مليون دولار في مصر العام الماضي “القابضة للتشييد” تتوقع 60 مليار جنيه عوائد مشروع ((هضبة المقطم)) قال شريف يونس المدير التنفيذى لشركة فيرن برو جلوبال للاستثمار، إن الشركة اعتمدت المخطط العام لمشروع المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ وجار توصيل المرافق وسيتم البدء فى الإنشاءات خلال شهرين. أضاف يونس لـ” البورصة” أن الشركة حصلت على الأرض من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتم زيادة حجم الاستثمارات المقدرة للمشروع من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات لارتفاع تكاليف التطوير. ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى 2022 مع محافظة كفر الشيخ وشركة فيرن برو جلوبال، عقود ترسية لإنشاء منطقة لوجستية تقع على مساحة 22 فدانًا أمام جامعة كفر الشيخ وستوفر 8 آلاف فرصة عمل. أوضح انه سيتم ضخ استثمارات 4 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى للمشروع الذى يشمل مركزًا تجاريا ومخازن وناديا ومراكز تدريب ومحطة تمويل سيارات ومن المستهدف افتتاحها يونيو 2025. ذكر أن الشركة حاليا تدرس 3 فرص استثمارية بمحافظات بنى سويف، والبحيرة، المنيا، من إجمالى 12فرصة طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية الشهر الماضى. أشار إلى إنه من المخطط أن تكون المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ نموذجا مماثلا لمنطقة طنطا وستشمل مولا تجاريا ومخازن لوجستية ومحطة بنزين ومركزا طبيا ومركزا للتدريب ومراكز صيانة سيارات. و“فيرن برو جلوبال للاستثمار” هى شركة أمريكية تأسست منذ 30 عاماً يرأسها المهندس أشرف دوس مستثمر مصرى أمريكى، وتعمل فى مجال العقارات ومجالات أخرى متعدده مثل“الصيدليات والأمن والاتصالات”.

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